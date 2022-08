Modena, insulti a fine gara: scintille tra Berardi e un tifoso

TENSIONE AL BRAGLIA

L'attaccante neroverde reagisce alle provocazioni di un tifoso fuori dallo stadio, poi i due si chiariscono

Attimi di tensione all'esterno del Braglia alla fine di Modena-Sassuolo. Preso duramente di mira durante il match e poi insultato fuori dall'impianto dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia, Domenico Berardi ha reagito alle provocazioni di un tifoso cercando il confronto diretto con il supporter. Irritato dalle critiche pesanti, dai ripetuti epiteti rivolti alla sua famiglia e inizialmente trattenuto da alcuni presenti, l'attaccante del Sassuolo è poi riuscito a raggiungere il tifoso e a chiarirsi ridimensionando l'accaduto e riportando la situazione alla calma.

In serata sono arrivate anche le scuse del giocatore con un comunicato: "Ci tengo a scusarmi per quanto successo oggi all’uscita dallo stadio dopo la partita contro il Modena. Siamo dei professionisti e soprattutto dobbiamo essere degli esempi per i più giovani ed i bambini. Oggi agli occhi di tutti non ho avuto un comportamento tale. Questo perché sono state toccate in maniera gratuita le cose a me più care come la famiglia, mia moglie e mio figlio fuori dal campo che mi hanno ferito in maniera profonda. Rinnovo le mie scuse anche al tifoso della squadra avversaria".