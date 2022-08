Coppa Italia, Sassuolo out a sorpresa col Modena. Avanza il Genoa

COPPA ITALIA

Neroverdi sconfitti nel derby emiliano: i canarini dominano a lungo e vincono 3-2 con merito. Stesso risultato per il Grifone, che elimina il Benevento

© ipp Dopo il Verona, un'altra protagonista della Serie A viene eliminata a sorpresa nei trentaduesimi di Coppa Italia: un Sassuolo irriconoscibile viene sconfitto dal Modena, che vince 3-2 il derby emiliano al Braglia. Match dominato per larghi tratti dai gialloblù, trascinati da Mosti (doppietta) e bravi a resistere all'assedio finale dei rivali. Buona prestazione, invece, per il Genoa a Marassi: Benevento eliminato (3-2) grazie a Gudmundsson e Coda.

MODENA-SASSUOLO 3-2

Dopo l'eliminazione del Verona contro il Bari, arriva un'altra sorpresa nei trentaduesimi di Coppa Italia, con l'eliminazione del Sassuolo. Neroverdi irriconoscibili contro il Modena, che passa con merito il turno dopo un match dominato e la resistenza finale. Canarini scatenati in avvio: Azzi mette in difficoltà Muldur (sostituito al 45') e fa impazzire la retroguardia neroverde, servendo Cittadini che sfiora il gol da due passi. La reazione del Sassuolo è timida, e il Modena passa all'11': Raspadori serve Falcinelli con uno sciagurato retropassaggio, l'attaccante s'invola verso la rete e beffa Consigli con la complicità di una deviazione di Ayhan. Il gol subito manda in confusione i neroverdi, che rischiano l'imbarcata e alla mezz'ora subiscono il raddoppio: Azzi semina nuovamente il panico a sinistra, saltando due avversari e colpendo il palo, Mosti è lesto a ribadire in rete e siglare il 2-0. Il dominio del Modena è palpabile, con Diaw che si vede annullare il tris gialloblù in fuorigioco e poi viene bloccato dall'ottima uscita di Consigli, ma nel finale il Sassuolo si rianima: fallo di Panada e rigore trasformato da Berardi per il 2-1. Dionisi stravolge la squadra coi cambi: dentro Maxime Lopez, Rogerio e Agustin Alvarez. I neroverdi partono bene, ma poi soccombono di fronte alla reazione dei canarini, che dopo aver sfiorato il gol con Diaw colpiscono nuovamente con Mosti: errore di Ayhan, Gargiulo ruba palla e trova la respinta di Consigli, ma il fantasista realizza la sua personale doppietta con un altro tap-in. Il Modena controlla nel finale, con le energie contate, e il Sassuolo si ravviva. Alvarez e Harroui sfiorano la rete, che arriva nell'assedio finale con quattro punte: la sigla Kaan Ayhan, in mischia, ma non basta. Neroverdi eliminati e sconfitti dai rivali regionali: il Modena vola ai sedicesimi, dove affronterà una tra Cremonese e Ternana. In palio, gli ottavi contro il Napoli.

GENOA-BENEVENTO 3-2

Sorride il Genoa, che fornisce una buona impressione nella sua prima gara ufficiale dopo la retrocessione in Serie B: 3-2 al Benevento e qualificazione ai sedicesimi per il Grifone, che ha disputato un ottimo primo tempo. Rossoblù subito aggressivi a Marassi: Coda è pericoloso dopo tre minuti, colpendo la traversa, mentre al 6' Paleari è bravo a neutralizzare la conclusione dell'attaccante e negargli il vantaggio. Il pressing del Genoa è costante, così come la sensazione di controllo dei padroni di casa, che collezionano corner ed occasioni: Portanova centra la traversa al 21', poi si vede respingere un esterno insidioso da Paleari alla mezz'ora. Il gol è nell'aria e arriva al 35': Coda imbuca per Gudmundsson, l'ex Az deve solo ribadire in rete e ci riesce con successo. Il Benevento protesta per un testa-contro-testa tra Sabelli e Letizia ad inizio azione, ma nè l'arbitro, nè il Var lo reputano falloso. Rete confermata e raddoppio che arriva a stretto giro di posta: Coda ispira di nuovo per l'islandese, che sigla la sua personale doppietta saltando il portiere e insaccando il 2-0. La reazione del Benevento arriva, a sorpresa, nell'ampio recupero: testa di Glik su azione da palla inattiva e rete del 2-1. La ripresa si svolge a ritmi più bassi, col Genoa in controllo e bravo a trovare il tris su rigore: Coda, ex Lecce, trasforma e corona un'ottima prestazione con la rete personale. I ritmi si abbassano e il Grifone sembra in totale controllo, ma i rossoblù si disuniscono nel recupero: Karic ne approfitta per siglare il 3-2 e spaventare Marassi. Non c'è tempo, però, per una rimonta: il Genoa avanza ai sedicesimi, dove sfiderà la Spal. In palio, gli ottavi di finale contro la Roma.