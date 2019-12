Sampdoria, Ranieri uomo derby da record: "Si azzera tutto"

SAMPDORIA

L'uomo dei derby completa il suo giro d'Italia assolutamente speciale: Roma, Torino, Milano e, sabato sera, il derby di Genova. Claudio Ranieri diventerà il primo allenatore ad aver affrontato tutte le stracittadine d'Italia. Gli mancava solo la sfida sotto la Lanterna e adesso che è sulla panchina della Sampdoria spera di continuare nella tradizione positiva: per lui 7 vittorie (3 con la Juve, 3 con la Roma e 1 con l'Inter) e un pareggio (con la Juve).

"Le differenze con gli altri derby? Fatemelo giocare e poi vi dirò. Ma quello che mi piace di più è che c'è molta signorilità tra le tifoserie. Che sia un gran derby, che vinca il migliore e mi auguro che entrambe le squadre restino in Serie A", dice il mister blucerchiato. Che si complimenta con Thiago Motta, suo ex allievo all'Inter nel 2011-2012 ("Fa giocare bene il Genoa") e chiede alla sua squadra una reazione forte dopo le due sconfitte consecutive a Cagliari e in casa col Parma: "Sarà un match e bisognerà disputare una prestazione gagliarda: siamo reduci da tre sconfitte consecutive ma non bisogna piangersi addosso. Pronostici? Nel derby si azzera sempre tutto", continua ancora Ranieri.

Che si aspetta una squadra sempre sul pezzo: "Non c'è paura. Contro il Parma abbiamo giocato meglio che con l'Udinese, se sprechi tre o quattro palle gol devi essere più determinato. Forse la bella partita di Cagliari ci ha fatto pensare di esserne fuori, ma non è così. Dobbiamo capire che siamo ancora nelle sabbie mobili e dobbiamo giocare come se ogni gara fosse l'ultima spiaggia".

Cresce la febbre dei tifosi doriani, oggi gli Ultras Tito Cucchiaroni hanno esposto uno striscione a Bogliasco dal messaggio chiaro: "Tutti uniti nella stessa direzione: tenacia, orgoglio e determinazione". E domani sera adunata sotto l'hotel che ospita il ritiro pre gara della squadra: l'ultimo abbraccio prima del fischio d'inizio.

Vedi anche Calcio Arbitri Serie A: Fiorentina-Inter a Mariani