Sampdoria, Gianluca Vialli vince il quiz... su di lui

Se la risposta giusta è "io", vincere è fin troppo facile. Gianluca Vialli ha sbaragliato la concorrenza social nel quiz lanciato dalla Sampdoria su Instagram. Il club blucerchiato ha infatti pubblicato l'immagine di un gol del 15 aprile 1992. Champions League, Samp-Panathinaikos, ultimo match del girone di qualificazione. Si vede la palla entrare in rete, ma non il marcatore. Chi si ricorda chi è? La risposta esatta non poteva che arrivare dal diretto interessato...