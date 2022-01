La Sampdoria esonera D'Aversa: attesa per Giampaolo

UFFICIALE

Il club blucerchiato ha sollevato l'allenatore e si prepara a un ritorno in panchina

Adesso è ufficiale: Roberto D'Aversa non è più l'allenatore della Sampdoria. Lo ha comunicato il club blucerchiato alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Juventus. "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club", il messaggio della società. Al suo posto dovrebbe tornare Marco Giampaolo.

Giampaolo, tre stagioni tra il 2016 e il 2019 sotto la Lanterna, è pronto a firmare un contratto fino a giugno con opzione per altre due stagioni in caso di salvezza una volta chiuso il rapporto con il Torino. Il debutto dovrebbe avvenire domani sera a Torino, anche se il match chiave sarà quello del prossimo weekend nel derby ligure per la salvezza con lo Spezia, proprio la squadra che gli costò la panchina del Torino nel gennaio 2021. Dopo le disastrose esperienze con Milan e Toro, Giampaolo è pronto a tornare in sella alla caccia del grande riscatto.

Dal canto suo, D’Aversa, legato alla Samp fino al 30 giugno 2023, ha pagato le ultime tre sconfitte di fila in campionato (prima di quella con il Torino, aveva perso anche contro Cagliari e Napoli), ma anche un rendimento negli ultimi tempi inferiore alle attese, pur con l’attenuante delle disavventure giudiziarie del presidente uscente Ferrero.