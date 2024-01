Iervolino e lo sfogo contro gli arbitri: c'è l'inchiesta, rischio squalifica

Il presidente della Salernitana era stato durissimo verso i fischietti italiani, al centro di numerose polemiche

© Getty Images "Questi arbitri i peggiori della storia, chiediamo le dimissioni di Rocchi". Le pesanti dichiarazioni di un furente Danilo Iervolino, numero uno della Salernitana, non sono passate inosservate in seno alla Figc. La procura federale infatti, ha aperto un fascicolo a carico del numero uno dei campani, che si sono detti a dir poco arrabbiati dopo il ko di sabato in casa del Napoli per dei presunti errori del fischietto arbitrale Marinelli in combutta col varista Di Bello.

Il Procuratore federale, acquisita la documentazione concernente le dichiarazioni rese da Iervolino nel dopo gara Napoli-Salernitana, nei confronti dell'arbitro Marinelli e del designatore arbitrale Rocchi, nonché' dell'intera classe arbitrale, ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive ai sensi dell'art 23 del Codice di Giustizia Sportiva. Nelle prossime ore il presidente della Salernitana potrebbe ricevere l'avviso recante le contestazioni formali e, a seguire, essere deferito dinanzi al Tribunale Disciplinare Nazionale.

L'uscita di Iervolino ha fatto decisamente rumore: nella dura intervista realizzata dai colleghi de La Repubblica, il noto imprenditore si è decisamente oltre, arrivando a chiedere addirittura le dimissioni del designatore Rocchi. Rocchi che solo pochi giorni prima era stato chiaro: "Non siamo più disposti ad accettare tutto". Adesso starà alla Procura valutare la gravità delle dichiarazioni in questione. "Non ho parole per l’arbitraggio, che è offensivo e mortificante per la nostra società" aveva pure aggiunto in riferimento alla direzione del Maradona, contestata pure dal suo stesso allenatore, ossia Filippo Inzaghi.

