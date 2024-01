Arbitri, Rocchi all'attacco: "Non siamo più disposti a sopportare tutto"

LE PAROLE

Il designatore in conferenza da Coverciano: "Insinuazioni sul cambio di designazione per Inter-Verona? Girate agli uffici legali dell'Aia"

Gianluca Rocchi interviene in difesa degli arbitri dopo le polemiche delle ultime settimane. Lo fa nel corso della tradizionale conferenza stampa di metà stagione, a Coverciano: "Nessuno creda che vociare a caso serva per ottenere risultati - la frecciata del designatore -. Più che ammettere gli errori cosa dobbiamo fare? Ci sono grandissimi prospetti in questo gruppo, ma quando investi nei giovani ci vuole tempo. Le insinuazioni sul cambio di designazione per Inter-Verona (da Piccinini a Fabbri, ndr) sono state girate all’ufficio legale dell’Aia perché adesso non sopportiamo più tutto".

"Sentiamo parlare di mancanza di rispetto (il riferimento è alle parole di Sean Sogliano, ndr.) - ha proseguito -., ma il rigore poi non l’hanno sbagliato Nasca o Fabbri".

Rocchi non ha usato giri di parole e ha invocato anche una maggior severità della giustizia sportiva nei confronti di chi esagera nei confronti degli arbitri: "Chiedo ai tesserati di avere un atteggiamento diverso nei confronti degli arbitri e alla giustizia sportiva di essere davvero dura. Non possiamo essere noi i Carabinieri sul terreno di gioco e poi certa gente la rivediamo subito in campo. Il derby di Coppa Italia? In campo c'era uno dei migliori arbitri al mondo ed è stato insultato. Una cosa indecente. Guida è stato quasi aggredito a Salerno da un tesserato. Ora basta. Prendiamo esempio dalla Uefa, lì chi sbaglia paga caro".

Poi un'analisi sul Var: "Lo stiamo sciupando noi come sistema. L'intervento deve essere per una cosa evidentissima, sfuggita all’arbitro, ma ora si chiede sempre di più l’intervento della televisione. Non è possibile rendere totalmente oggettiva una cosa soggettiva".

L'ex fischietto ha comunque ammesso qualche errore: "Oggettivamente nell'ultima giornata potevamo fare meglio, siamo scivolati su un paio di bucce di banana evitabilissime, ma nel complesso la prima parte di campionato è andata bene. Abbiamo fatto degli errori e non ci nascondiamo, ma dietro un errore non c'è mai nulla di più di un errore".

Sui rapporti con la panchina della Roma: "Non c'è un problema", ma "se dovesse esserci abbiamo gli strumenti per risolverlo". Riferendosi al derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma, con molte proteste da parte dei giallorossi, Rocchi ha spiegato di aver designato l'esperto Orsato proprio per "la tensione della gara", ma ha aggiunto che vorrebbe un giorno poter designare un arbitro giovane per il derby, "ma se trova difficoltà Orsato, figuratevi un giovane: Roma-Lazio non possono farla tutti".

L'ELENCO DEGLI ERRORI DEL VAR CERTIFICATI DALL'AIA

L'Aia ha poi diffuso un elenco degli errori arbitrali legati all'utilizzo del Var, certificati dalla stessa Associazione. Tra questi spiccano il mancato rigore per il fallo di Iling su Ndoye in Juventus-Bologna, le mancate espulsioni di Berardi e Malinovskyi in Sassuolo-Juventus e in Genoa-Juventus, la convalida dei gol di Arnautovic e Frattesi in Genoa-Inter e Inter-Verona.

© twitter

AIA, PACIFICI: "NON CAPISCO GLI ATTACCHI, SODDISFATTO DEL NOSTRO OPERATO"

In conferenza ha parlato anche il presidente dell'Aia, Carlo Pacifici: "Sono stati gli allenatori, nell’incontro che abbiamo avuto con loro a Lissone, a farci arrivare il messaggio di far intervenire meno il Var. Poi dicono il contrario. Noi siamo aperti a qualsiasi confronto diretto, leale e sereno, ma se ci sono le condizioni. Andiamo avanti con forza e convinzione, auspicando che anche le cose fatte bene vengano evidenziate. Sono soddisfatto di questa prima parte di campionato. Possiamo certamente fare meglio, ma dobbiamo andare avanti a testa bassa senza pensare alle polemiche. Dai nostri errori prendiamo spunto per migliorare la nostra attività. Non capisco questa continuità di attacchi verso la classe arbitrale. Personalmente sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo e siamo soddisfatti del Var. Sta passando il messaggio che il problema del calcio italiano siano gli arbitri e questo non lo accetto".