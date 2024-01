Salernitana, furia Inzaghi: "Noi sempre penalizzati, gomitata di Demme sul 2-1"

© Getty Images

Pippo Inzaghi non le manda a dire dopo il ko della sua Salernitana contro il Napoli, maturato in pieno recupero: "Non meritavamo di perdere, siamo sempre penalizzati e questo ci scoccia, è ora di avere rispetto - le parole del tecnico granata a Dazn -. Sono stato ammonito senza fare niente ed ero diffidcato. Non ci sta bene perché siamo contati e facciamo grandi sacrifici. Noi ci prendiamo le nostre responsabilità, ma vogliamo perdere le partite nel modo giusto. Il rigore per loro? È un rigore da Var, giusto, però come era da Var il fallo di Demme, che sul gol del 2-1 dato una gomitata al mio giocatore. Al di là di questo comunque non mi è piaciuto nemmeno l'atteggiamento. Gli arbitri pretendono rispetto, ma a fine primo tempo non mi guardavano neanche in faccia e questo non va bene. Così ci sentiamo presi in giro, non vogliamo fare la vittima sacrificale. Siamo la Salernitana e vogliamo combattere con tutti".