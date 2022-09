Serie A, Bologna-Salernitana 1-1: Arnautovic illude Sinisa, Dia pareggia nel finale

BOLOGNA-SALERNITANA 1-1

Mihajlovic e Nicola ottengono un punto a testa nel posticipo del giovedì della quarta giornata

Si conclude con un pareggio 1-1 il posticipo della quarta giornata di Serie A tra Bologna e Salernitana. Al gol su rigore di Arnautovic al 52’ risponde Dia all'88’. Il primo tempo è intenso ma senza gol, con tante occasioni da una parte e dell'altra. Nella ripresa decisivi i cambi effettuati da Mihajlovic che danno una spinta in più ai rossoblù e portano al meritato vantaggio. Campani che non mollano e trovano il pari nel finale.

LA PARTITA

Terzo risultato utile per la Salernitana e un punto che smuove la classifica per il Bologna. Finisce con un pareggio la partita tra emiliani e campani. Al gol di Arnautovic al 50’ per i padroni di casa risponde Dia all’88’. Al Dall’Ara, la prima occasione del match è per gli emiliani, Sansone conclude dalla distanza e chiama Sepe alla parata. Poco dopo tocca invece ai campani, con Bonazzoli che testa i riflessi di Skorupski. Al 24’ la chance per la Salernitana: l’errore di Medel permette a Coulibaly di ripartire e mettere in mezzo. Soumaoro prova a intervenire, ma la sua finta inganna Dia che non riesce a colpire il pallone. Subito cambio di fronte con il numero 10 rossoblù che calcia dal limite dell’area, palla poco oltre la traversa. Sul finire del primo tempo l’occasione per il Bologna: retropassaggio di Dia che regala palla a Sansone, libero a centro area calcia direttamente addosso a Sepe. Al rientro in campo i cambi effettuati da Mihajlovic si rivelano efficaci: nel giro di due minuti arrivano ben due occasioni da rete. Gli sforzi rossoblù si concretizzano al 50’ quando l’arbitro punisce un fallo in area di Gyomber che stende Sansone: dagli undici metri Arnautovic non sbaglia. Vantaggio Bologna. Al 72’ ancora un’occasione per l’attaccante austriaco che vince un duello con Fazio e sbaglia la misura del passaggio per Sansone. Salernitana che prova a reagire e a due minuti dal termine trova il pareggio. Candreva sterza sul sinistro e calcia sul secondo palo, Skorupski non è perfetto e lascia lì il pallone. Ci arriva Dia, che spinge in rete il gol del pareggio e beffa Mihajlovic.

LE PAGELLE

Sansone 6,5 – Prezioso con la sua qualità nel far salire i suoi e sempre pericoloso dalla trequarti in avanti.

Arnautovic 7 – Terza rete consecutiva in questa stagione. È il punto fermo dell’attacco bolognese

Bonazzoli 6,5 – Attivissimo nel primo tempo con diverse occasioni verso la porta di Skorupski, fatica nella ripresa e viene sostituito.

Dia 6,5 - Prestazione leggermente sottotono nel primo tempo. Trova il gol che regala il pareggio alla sua squadra

IL TABELLINO

BOLOGNA-SALERNITANA 1-1

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 6, Soumaoro 6, Medel 6,5, Lucumí 6, Kasius 6 (1’st De Silvestri 6,5), Vignato 5,5 (1’st Soriano 6,5), Schouten 6, Nico Domínguez 6 (36’ st Aebischer 6), Cambiaso 5,5 (1’st Lykogiannis 6), Arnautovic 7, Sansone 6,5 (29’st Orsolini 6).

A disp. Bardi, Bagnolini, Sosa, Bonifazi, Ferguson, Moro, Zirkzee, Barrow. All. Mihajlovic 6,5

Salernitana (3-5-2): Sepe 6,5, Bronn 6 (31’st Valencia 6), Fazio 5,5, Gyömbér 5,5, Bradaric 6 (9’ st Candreva 6), Maggiore 6, L. Coulibaly 6,5, Vilhena 6, Mazzocchi 6, Dia 6,5, Bonazzoli 6,5 (18 ’st Botheim 6).

A disp. Fiorillo, Micai, Motoc, Sambia, Pirola, Capezzi, Kastanos, Iervolino. All. Nicola 6,5

Arbitro: Ghersini 6

Marcatori: st 6’ rig. Arnautovic (B), st 43’ Dia (S)

Note: ammoniti Gyömbér, Medel, De Silvestri, Vilhena

LE STATISTICHE

• La Salernitana è diventata la prima squadra contro la quale Marko Arnautović ha realizzato almeno una rete in tre differenti incontri di Serie A.

• Marko Arnautović è andato a segno in due presenze interne di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile.

• Boulaye Dia è l'unico giocatore con almeno due gol realizzati e due assist forniti in queste prime quattro giornate della Serie A 2022/23.

• Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le 16 gare giocate di giovedì nella sua storia in massima serie (9V, 7N).

• Solamente l’Empoli (11) ha pareggiato più match in Serie A della Salernitana (10) e del Bologna (9) nel 2022.

• La Salernitana ha collezionato cinque punti dopo quattro giornate di Serie A, solamente nel 1947/48 ne aveva accumulati di più dopo lo stesso numero di turni in massima serie (sette).

• Il Bologna ha pareggiato tre delle ultime cinque gare casalinghe, tanti pareggi quanti nelle precedenti 18 gare in massima serie.

• La Salernitana schiera oggi la propria formazione titolare con l'età media più bassa in questa Serie A (27 anni e 218 giorni).

• La Salernitana non ha subito gol nel primo tempo in 3 delle 4 partite di questo campionato, solo l'Atalanta (quattro) e la Juventus (quattro) hanno fatto meglio nella Serie A 2022/23.