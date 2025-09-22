Totti-Spalletti, dissapori alle spalle: insieme per una pubblicità

Totti-Spalletti, amici... forse
Le ruggini tra il capitano e l'ex tecnico giallorosso appartengono al passato. I tifosi però non dimenticano il trattamento riservato al 10
Il rapporto era arrivato ai minimi termini, tanto da indicarlo come principale responsabile del suo addio al calcio: ora però tra Francesco Totti e Luciano Spalletti sembra essere tornato il sereno.
Non una vera e propria novità dell'ultim'ora. Il capitano e l'ex tecnico giallorosso infatti già un anno fa si erano chiariti: la pace ufficiale, sigillata anche con un abbraccio era arrivata circa due anni fa, a novembre 2023, in occasione di una visita all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. In quell'occasione Spalletti aveva sminuito la loro faida ("In realtà non abbiamo mai litigato, ci siamo sempre stimati"), ma la verità è che nell'ultimo anno di Totti calciatore le tensioni tra i due erano emerse chiaramente.
Oggi però, a quasi 8 anni dal ritiro del Pupone, i dissapori sembrano davvero alle spalle come confermato da uno spot pubblicitario che i due hanno girato negli scorsi giorni a Roma. A rivelarlo il settimanale "Chi" che ha pubblicato le foto di Totti e Spalletti insieme, sorridenti e abbracciati. Se per i due protagonisti la lite è ormai alle spalle, lo stesso non si può dire del tifo giallorosso. Tanti tifosi della Roma infatti non hanno gradito la foto di Totti e Spalletti insieme, sorridenti: all'ex ct non viene perdonato l'ultimo anno dello storico capitano, passato più in panchina che in campo nonostante gol e giocate risultate decisive per la qualificazione dei giallorossi in Champions League.
