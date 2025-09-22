Totti-Spalletti, dissapori alle spalle: insieme per una pubblicità

Non una vera e propria novità dell'ultim'ora. Il capitano e l'ex tecnico giallorosso infatti già un anno fa si erano chiariti: la pace ufficiale, sigillata anche con un abbraccio era arrivata circa due anni fa, a novembre 2023, in occasione di una visita all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. In quell'occasione Spalletti aveva sminuito la loro faida ("In realtà non abbiamo mai litigato, ci siamo sempre stimati"), ma la verità è che nell'ultimo anno di Totti calciatore le tensioni tra i due erano emerse chiaramente.