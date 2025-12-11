Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Europa League
CELTIC-ROMA 0-3

Europa League, Celtic-Roma 0-3: doppietta di Ferguson

In Scozia i giallorossi piazzano un tris prezioso per la classifica: Gasperini mette gli ottavi nel mirino

di Stefano Ronchi
11 Dic 2025 - 23:05
1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La Roma si rialza in Scozia. Dopo le sconfitte in campionato contro Napoli e Cagliari, nella sesta giornata di Europa League la squadra di Gasperini travolge il Celtic 3-0 e si porta a quota 12 punti in classifica puntando la zona valida per la qualificazione diretta agli ottavi. Al Celtic Park sono gli ospiti a prendersi la scena grazie a una prestazione solida e brillante. Nel primo tempo un autogol clamoroso di testa di Scales (6') sblocca subito la partita, poi Ferguson mette la gara sui binari giallorossi con una grande doppietta (36' e 46') ed Engels fallisce un rigore (49'). Nella ripresa gli scozzesi provano a reagire, ma la banda di Gasperini abbassa il ritmo, controlla la gara e porta a casa una vittoria pesante per il cammino europeo. 

LA PARTITA
Reduce da due ko di fila in Serie A, in Europa Gasperini fa un po' di turnover e davanti si affida a Ferguson e al tandem Soulè-El Shaarawy per invertire la rotta. Al Celtic Park in avvio le squadre si affrontano senza troppi tatticismi e il match entra subito nel vivo. In pressione sui portatori, i giallorossi impostano la gara uomo contro uomo a tutto campo e dopo sei minuti sbloccano la gara grazie a un autogol di Scales sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Episodio che premia il forcing della Roma e indirizza la gara. In vantaggio, la banda di Gasperini difende con ordine, pressa alto e manovra in ampiezza attaccando con tanti uomini. Una conclusione di El Shaarawy termina a lato, poi Celik non centra la porta di sinistro da buona posizione. A ritmi alti sono i giallorossi a fare la gara. Dopo un errore in uscita di Hatate, Ferguson centra un palo di destro, poi mette a posto la mira e va a bersaglio due volte in meno di dieci minuti. Doppietta che mette il risultato al sicuro, anche perché poco dopo Engels non riesce ad accorciare le distanze su rigore per una leggera trattenuta in area di Hermoso. 

La ripresa inizia con gli ingressi di Donovan, Paulo Bernardo e Iheanacho al posto di Tierney, Maeda e Nygren e con il Celtic che prova ad aumentare i giri. Nonostante le mosse di Nancy, l'atteggiamento della Roma però non cambia e con tanti spazi a disposizione la gara resta vivace. Da una parte Pisilli non centra la porta di testa, dall'altra invece Iheanacho si divora una grande occasione, McGregor non centra la porta di Svilar e Kovács annulla un gol di Iheanacho con l'aiuto del Var. A caccia di un lampo per riaprire la gara, il Celtic alza il baricentro, spinge e attacca a testa bassa. A ritmi più bassi la Roma invece serra le linee, gioca di rimessa e fa entrare Dybala, Pellegrini e Bailey al posto di Soulè, El Shaarawy e Ferguson. Servito da Mancini, Bailey segna, ma Kovács annulla tutto per una posizione irregolare, poi Schmeichel e Scales evitano il poker giallorosso. Parate che insieme a un intervento di Svilar su Balikwisha chiudono la gara. La Roma passa in Scozia e punta gli ottavi di Europa League. 

LE PAGELLE
Scales 4: disordinato tatticamente, goffo in marcatura e in panico sul pressing giallorosso. Va subito a contrasto con Mancini in area su un corner pennellato da Soulé e beffa Schmeichel con un'incornata imprendibile all'incrocio firmando l'autogol che sblocca subito la gara, poi non tiene Ferguson e l'irlandese ringrazia firmando una doppietta 
Engels 5: con la Roma aggressiva, si vede poco in costruzione e nella battaglia in mediana. Nel recupero del primo tempo sbaglia il rigore che poteva accorciare le distanze
Hatate 6: Nel primo tempo si divora una grande occasione davanti a Svilar, ma è l'unico a dare qualità e idee alla manovra scozzese
Ferguson 7,5: lavora da boa spalle alla porta legando il gioco, ripulendo le verticalizzazioni e dando un punto di riferimento centrale sicuro. Gioca con applicazione, centra un palo di destro, poi piazza una grande doppietta da vero bomber rispondendo alle critiche e mandando un messaggio a Gasperini
Soulé 7: solito sinistro raffinato tra le linee, sui calci piazzati e nell'uno contro uno. Una certezza con la palla tra i piedi
El Shaarawy 7: parte largo a sinistra e spinge in tandem con Rensch dando ritmo e intensità alla manovra giallorossa. Solita personalità e gamba, gli manca solo il guizzo personale
Mancini 6,5: fisico nei duelli con Maeda, attento in marcatura e sempre pericoloso nel gioco aereo sui calci piazzati. Innesca il gol che sblocca la gara andando a contrasto con Scales in area, poi gioca in sicurezza avanzando il raggio d'azione anche in costruzione

IL TABELLINO
CELTIC-ROMA 0-3
Celtic (3-4-3): Schmeichel 6; Trusty 5,5, Scales 4, Tierney 5 (1' st Donovan 5,5); Yang 5,5 (17' st Ralston 5,5), McGregor 5,5, Engels 5, Tounekti 5,5; Hatate 6 (32' st Balikwisha 5,5), Maeda 5 (1' st Paulo Bernardo 5,5), Nygren 5,5 (1' st Iheanacho 6).
A disp.: Sinisalo, Doohan, McCowan, Kenny, Murray. All.: Nancy 5
Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6,5, N'Dicka 6, Hermoso 6 (35' st Ziolkowski 6); Celik 6,5, Pisilli 6 (40' st Angelino sv), El Aynaoui 6, Rensch 6,5; Soulè 7 (24' st Dybala 6,5), El Shaarawy 7 (24' st Pellegrini 6); Ferguson 7,5 (24' st Bailey 6,5).
A disp.: De Marzi, Gollini, Cristante, Tsimikas, Koné, Wesley, Ghilardi. All.: Gasperini 7
Arbitro: Kovács 
Marcatori: 6' aut. Scales (C), 36' Ferguson (R), 46' Ferguson (R)
Ammoniti: Hermoso, El Shaarawy, N'Dicka, Ziolkowski (R)
Espulsi: -
Note: 49' Engels (C) sbaglia un rigore

europa league
celtic
roma

Ultimi video

02:44
CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

00:56
MCH STATUA MESSI INDIA MCH

Messi, a Calcutta una statua di 21 metri

03:28
DICH MUSETTI GRAN GALA 11/12 DICH

"Musetti: "Mi dò un 8.5-9 per il 2025"

01:41
Parola agli arbitri

Parola agli arbitri

01:37
Certezza De Ketelaere

Certezza De Ketelaere

01:54
Inter, la solita storia

Inter, la solita storia

01:45
Milan, che festa

Milan, che festa

01:50
Fiorentina- Dinamo Kiev

Fiorentina- Dinamo Kiev

01:58
Roma e Bologna in Europa

Roma e Bologna in Europa

02:15
Un Mourinho a tutto campo

Un Mourinho a tutto campo

02:16
Napoli mai in partita

Napoli mai in partita

02:32
Metamorfosi Juventus

Metamorfosi Juventus

00:50
MCH CALCIO BALILLA MILAN MCH

Milan, il calcio balilla con Modric e Leao è uno show

03:05
DICH MOURINHO SU JUVE DICH

Mou: "Rapporto speciale con McTominay". E sulla Juve...

00:56
DICH MOURINHO SU SCUDETTO DICH

Mourinho: "Lo scudetto? Sarà tra Inter, Napoli e Milan"

02:44
CONF CONTE POST 10/12 DICH

Conte: "Non è un passo falso, abbiamo dato tutto"

I più visti di Europa League

DICH GASPERINI PRE CELTIC 10/2 DICH

Gasperini: "Non siamo mai stati molto prolifici tutto l'anno, non è un problema singolo"

DICH HERMOSO 10/12 DICH

Hermoso: "Sono arrivato qui in un momento complicato, ma ringrazio il mister"

Roma, trasferta complicata in Scozia | Bologna, insidia Celta | Fiorentina: serve la scossa

DICH ITALIANO PRE CELTA 10/2 DICH

Italiano: "Superare il primo turno è il nostro sogno, serve grande partita"

Italiano: "Domani capiremo se Lucumi e Ferguson ci saranno"

DICH GONZALES 10/12 DICH

Gonzalez: "Partita difficile, loro molto in forma. Si è visto contro il Real"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:58
Empoli, rinnovo decennale con Computer Gross
23:32
Bologna, Italiano: "Una delle migliori prestazioni, i ragazzi mi hanno fatto un regalo"
23:12
Roma, Ferguson: "Gasperini si aspetta molto da me"
23:10
Bernardeschi sulle orme di Beppe Signori: doppietta in Europa 26 anni dopo
22:45
Psg, Luis Enrique avverte: "Più forti dell'anno scorso"