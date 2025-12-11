Europa League, Celtic-Roma 0-3: doppietta di Ferguson

LE PAGELLE

Scales 4: disordinato tatticamente, goffo in marcatura e in panico sul pressing giallorosso. Va subito a contrasto con Mancini in area su un corner pennellato da Soulé e beffa Schmeichel con un'incornata imprendibile all'incrocio firmando l'autogol che sblocca subito la gara, poi non tiene Ferguson e l'irlandese ringrazia firmando una doppietta

Engels 5: con la Roma aggressiva, si vede poco in costruzione e nella battaglia in mediana. Nel recupero del primo tempo sbaglia il rigore che poteva accorciare le distanze

Hatate 6: Nel primo tempo si divora una grande occasione davanti a Svilar, ma è l'unico a dare qualità e idee alla manovra scozzese

Ferguson 7,5: lavora da boa spalle alla porta legando il gioco, ripulendo le verticalizzazioni e dando un punto di riferimento centrale sicuro. Gioca con applicazione, centra un palo di destro, poi piazza una grande doppietta da vero bomber rispondendo alle critiche e mandando un messaggio a Gasperini

Soulé 7: solito sinistro raffinato tra le linee, sui calci piazzati e nell'uno contro uno. Una certezza con la palla tra i piedi

El Shaarawy 7: parte largo a sinistra e spinge in tandem con Rensch dando ritmo e intensità alla manovra giallorossa. Solita personalità e gamba, gli manca solo il guizzo personale

Mancini 6,5: fisico nei duelli con Maeda, attento in marcatura e sempre pericoloso nel gioco aereo sui calci piazzati. Innesca il gol che sblocca la gara andando a contrasto con Scales in area, poi gioca in sicurezza avanzando il raggio d'azione anche in costruzione