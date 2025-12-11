Europa League, Celtic-Roma 0-3: doppietta di Ferguson

© Getty Images
In Scozia i giallorossi piazzano un tris prezioso per la classifica: Gasperini mette gli ottavi nel mirinodi Stefano Ronchi
La Roma si rialza in Scozia. Dopo le sconfitte in campionato contro Napoli e Cagliari, nella sesta giornata di Europa League la squadra di Gasperini travolge il Celtic 3-0 e si porta a quota 12 punti in classifica puntando la zona valida per la qualificazione diretta agli ottavi. Al Celtic Park sono gli ospiti a prendersi la scena grazie a una prestazione solida e brillante. Nel primo tempo un autogol clamoroso di testa di Scales (6') sblocca subito la partita, poi Ferguson mette la gara sui binari giallorossi con una grande doppietta (36' e 46') ed Engels fallisce un rigore (49'). Nella ripresa gli scozzesi provano a reagire, ma la banda di Gasperini abbassa il ritmo, controlla la gara e porta a casa una vittoria pesante per il cammino europeo.
LA PARTITA
Reduce da due ko di fila in Serie A, in Europa Gasperini fa un po' di turnover e davanti si affida a Ferguson e al tandem Soulè-El Shaarawy per invertire la rotta. Al Celtic Park in avvio le squadre si affrontano senza troppi tatticismi e il match entra subito nel vivo. In pressione sui portatori, i giallorossi impostano la gara uomo contro uomo a tutto campo e dopo sei minuti sbloccano la gara grazie a un autogol di Scales sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Episodio che premia il forcing della Roma e indirizza la gara. In vantaggio, la banda di Gasperini difende con ordine, pressa alto e manovra in ampiezza attaccando con tanti uomini. Una conclusione di El Shaarawy termina a lato, poi Celik non centra la porta di sinistro da buona posizione. A ritmi alti sono i giallorossi a fare la gara. Dopo un errore in uscita di Hatate, Ferguson centra un palo di destro, poi mette a posto la mira e va a bersaglio due volte in meno di dieci minuti. Doppietta che mette il risultato al sicuro, anche perché poco dopo Engels non riesce ad accorciare le distanze su rigore per una leggera trattenuta in area di Hermoso.
La ripresa inizia con gli ingressi di Donovan, Paulo Bernardo e Iheanacho al posto di Tierney, Maeda e Nygren e con il Celtic che prova ad aumentare i giri. Nonostante le mosse di Nancy, l'atteggiamento della Roma però non cambia e con tanti spazi a disposizione la gara resta vivace. Da una parte Pisilli non centra la porta di testa, dall'altra invece Iheanacho si divora una grande occasione, McGregor non centra la porta di Svilar e Kovács annulla un gol di Iheanacho con l'aiuto del Var. A caccia di un lampo per riaprire la gara, il Celtic alza il baricentro, spinge e attacca a testa bassa. A ritmi più bassi la Roma invece serra le linee, gioca di rimessa e fa entrare Dybala, Pellegrini e Bailey al posto di Soulè, El Shaarawy e Ferguson. Servito da Mancini, Bailey segna, ma Kovács annulla tutto per una posizione irregolare, poi Schmeichel e Scales evitano il poker giallorosso. Parate che insieme a un intervento di Svilar su Balikwisha chiudono la gara. La Roma passa in Scozia e punta gli ottavi di Europa League.
LE PAGELLE
Scales 4: disordinato tatticamente, goffo in marcatura e in panico sul pressing giallorosso. Va subito a contrasto con Mancini in area su un corner pennellato da Soulé e beffa Schmeichel con un'incornata imprendibile all'incrocio firmando l'autogol che sblocca subito la gara, poi non tiene Ferguson e l'irlandese ringrazia firmando una doppietta
Engels 5: con la Roma aggressiva, si vede poco in costruzione e nella battaglia in mediana. Nel recupero del primo tempo sbaglia il rigore che poteva accorciare le distanze
Hatate 6: Nel primo tempo si divora una grande occasione davanti a Svilar, ma è l'unico a dare qualità e idee alla manovra scozzese
Ferguson 7,5: lavora da boa spalle alla porta legando il gioco, ripulendo le verticalizzazioni e dando un punto di riferimento centrale sicuro. Gioca con applicazione, centra un palo di destro, poi piazza una grande doppietta da vero bomber rispondendo alle critiche e mandando un messaggio a Gasperini
Soulé 7: solito sinistro raffinato tra le linee, sui calci piazzati e nell'uno contro uno. Una certezza con la palla tra i piedi
El Shaarawy 7: parte largo a sinistra e spinge in tandem con Rensch dando ritmo e intensità alla manovra giallorossa. Solita personalità e gamba, gli manca solo il guizzo personale
Mancini 6,5: fisico nei duelli con Maeda, attento in marcatura e sempre pericoloso nel gioco aereo sui calci piazzati. Innesca il gol che sblocca la gara andando a contrasto con Scales in area, poi gioca in sicurezza avanzando il raggio d'azione anche in costruzione
IL TABELLINO
CELTIC-ROMA 0-3
Celtic (3-4-3): Schmeichel 6; Trusty 5,5, Scales 4, Tierney 5 (1' st Donovan 5,5); Yang 5,5 (17' st Ralston 5,5), McGregor 5,5, Engels 5, Tounekti 5,5; Hatate 6 (32' st Balikwisha 5,5), Maeda 5 (1' st Paulo Bernardo 5,5), Nygren 5,5 (1' st Iheanacho 6).
A disp.: Sinisalo, Doohan, McCowan, Kenny, Murray. All.: Nancy 5
Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6,5, N'Dicka 6, Hermoso 6 (35' st Ziolkowski 6); Celik 6,5, Pisilli 6 (40' st Angelino sv), El Aynaoui 6, Rensch 6,5; Soulè 7 (24' st Dybala 6,5), El Shaarawy 7 (24' st Pellegrini 6); Ferguson 7,5 (24' st Bailey 6,5).
A disp.: De Marzi, Gollini, Cristante, Tsimikas, Koné, Wesley, Ghilardi. All.: Gasperini 7
Arbitro: Kovács
Marcatori: 6' aut. Scales (C), 36' Ferguson (R), 46' Ferguson (R)
Ammoniti: Hermoso, El Shaarawy, N'Dicka, Ziolkowski (R)
Espulsi: -
Note: 49' Engels (C) sbaglia un rigore