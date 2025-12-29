Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
qui roma

Roma, Gasperini: "Partita giocata su buoni ritmi, non abbiamo altri come Dybala"

Il tecnico dei giallorossi sorride dopo il successo ottenuto per 3-1 contro il Genoa di De Rossi

29 Dic 2025 - 23:17
© Getty Images

© Getty Images

La Roma di Gian Piero Gasperini manda ko il Genoa all'Olimpico rimanendo aggrappata al quarto posto. E ai microfoni di Dazn il tecnico dei giallorossi è contento per quanto visto in campo: "Sono contento della partita, siamo partiti bene avvantaggiati dal gol, ma abbiamo giocato su buoni ritmi e con buone geometrie. Siamo stati pericolosi avanti, il secondo tempo potevamo tenere visto il pubblico che avevamo. La partita è scaduta, ma merito a questi ragazzi perché il Genoa è una squadra difficile che ha fatto prestazioni notevoli con Inter e Atalanta".

"Dybala ha giocato in qualsiasi posizione, lo trovi sempre e perde pochi palloni. Ha sempre giocate geniali, aumenta le giocate in avanti in maniera esponenziale, peccato perché non è sempre disponibile. In passato l'ho tolto per scrupolo, ma quando sta bene come stasera può fare tranquillamente i 90'" ha aggiunto. Poi su Ferguson: "È sulla strada giusta, è un ragazzo giovane e ha tanti margini per poter essere determinante e un centravanti importante. La Roma deve essere importante, ha avuto attaccanti importanti, ha il vantaggio di essere giovane e ambire ad avere voglie e determinazione di sapere dove è e chi l'ha preceduto".

Da De Rossi a Roma a Gasperini a Bergamo, la prossima contro l'Atalanta sarà la gara dell'ex: "Ci penso da quando è uscito il calendario, per me sarà emozionante. Sono contento di arrivarci in questa posizione in classifica, stiamo facendo un ottimo percorso. Sarà emozionante tornare in quello stadio, da quella gente e da quei ragazzi che mi hanno permesso di fare questa carriera".

Leggi anche

Soulé apre, Koné e Ferguson affondano De Rossi al ritorno all'Olimpico, giallorossi quarti

Ai microfoni di Sky ha aggiunto: "Abbiamo creato numerose occasioni pericolose, nel secondo tempo potevamo continuare a renderci pericolosi, ma la partita ha preso un’altra piega. Sicuramente sono soddisfatto per le cose positive. Giocare senza punta non penso influisca direttamente sul risultato. Siamo una grande squadre quando alziamo l’intensità e l’importante è fare prestazioni importanti. Dybala se non ha infortuni gioca sempre, la Roma non ha altri giocatori con le sue doti tecniche. Quando fisicamente è acciaccato spesso non riesce a esprimersi. Koné ha margini di progresso, voglio guardare il bicchiere mezzo pieno: gioca in nazionale francese e ha caratteristiche straordinarie. Potrebbe fare più gol, ma penso sia giusto apprezzare il lato positivo “.

roma
gasperini

Ultimi video

03:10
Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

02:43
SRV RULLO INTER-NAPOLI, LA "GUERRA" CONTINUA 29/12 (MUSICATO)

Inter-Napoli è già iniziata: una guerra di nervi e parole

02:24
CLIP MN OK ORAZIO ACCOMANDO SU ALTRO MERCATO 29/12 SRV

Calciomercato, le ultimissime su Raspadori, Palestra e Mastantuono

01:33
SRV RULLO, DA YILDIZ A KILICSOY: RIVOLUZIONE TURCA 29/12 (MUSICATO) SRV

Da Yildiz a Kilicsoy: la "rivoluzione turca" sogna il mondiale

01:38
CLIP MN OK ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS E MILAN 29/12 SRV

Calciomercato: Perin torna al Genoa, per Maignan ottimismo sul rinnovo

01:18
MCH BARCELLONA, ALLENAMENTO APERTO MCH

Barcellona: allenamento aperto. Caccia ad autografi e selfie

00:57
MCH AL SHAAD MANCINI MCH

L'Al Sadd di Mancini batte l'Al-Shamal con una tripletta di Rafa Mujica

01:57
SRV RULLO MILAN, NKUNKU E LE ESULTANZE... OK

Nkunku gonfia due volte il palloncino: quando l'esultanza diventa show

01:32
SRV RULLO JUVENTUS, LA "SVEGLIA" DI SPALLETTI 29/12 SRV

Juventus, la "sveglia" di Spalletti: parole forti e decisive

01:53
SRV RULLO MILAN, PULISIC "L'ATTACCANTE PERFETTO" 29/12 SRV

Milan, Pulisic è l'attaccante perfetto: non sbaglia mai

01:46
Rullo Lautaro Hojlund OK OK

Lautaro-Hojlund, gol da scudetto: i più forti in Serie A

01:47
SRV RULLO INTER NUMERI DA... CAPOLISTA 29/12 SRV (MUSICATO)

Inter, numeri da capolista: il confronto Chivu-Inzaghi

01:21
Doppietta per Ronaldo

Doppietta per Ronaldo

01:45
Stasera Roma-Genoa

Stasera Roma-Genoa

02:01
Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

03:10
Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

I più visti di Roma

Gasperini: "Dovremo raschiare il barile per ottenere il massimo. Dovbyk non è pronto"

De Rossi contro il suo passato: "Non meritavo l'esonero. Curioso di vedere come sarà tornare all'Olimpico"

Roma, Natale in anticipo: consegnato il progetto per il nuovo stadio, avrà "la curva più grande d'Europa"

Il 2025 della Serie A si chiude con Roma-Genoa: De Rossi torna all'Olimpico

Il sogno Cremonese continua: beffata anche la Roma, Ballardini in semifinale

"“Fai entrare il ragazzino". 30 anni l’esordio di Totti, il resto è storia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:28
Roma, Ferguson: "Mi alleno per dimostrare quanto valgo"
23:26
Roma, Soulé: "Migliorare negli scontri diretti"
22:42
Bari, ripresa degli allenamenti per il 4 gennaio
21:26
Vigor Senigallia - Maceratese, divieto di vendita biglietti a tifosi ospiti
20:07
Pescara, ritiro a Campo di Giove per i prossimi cinque anni