Roma, Gasperini: "Partita giocata su buoni ritmi, non abbiamo altri come Dybala"

"Dybala ha giocato in qualsiasi posizione, lo trovi sempre e perde pochi palloni. Ha sempre giocate geniali, aumenta le giocate in avanti in maniera esponenziale, peccato perché non è sempre disponibile. In passato l'ho tolto per scrupolo, ma quando sta bene come stasera può fare tranquillamente i 90'" ha aggiunto. Poi su Ferguson: "È sulla strada giusta, è un ragazzo giovane e ha tanti margini per poter essere determinante e un centravanti importante. La Roma deve essere importante, ha avuto attaccanti importanti, ha il vantaggio di essere giovane e ambire ad avere voglie e determinazione di sapere dove è e chi l'ha preceduto".