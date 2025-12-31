Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
è sempre derby

Roma, la frecciata di fine anno alla Lazio è virale

Il comunicato del club giallorosso sui numeri dell'Olimpico incendia i social della Capitale

31 Dic 2025 - 19:22

"L’Olimpico si conferma uno degli stadi più pieni d’Italia, chiaramente quando gioca la Roma". La frecciata di fine anno del club giallorosso alla Lazio è diventata virale sui social. Il comunicato del club giallorosso con i dati sulle presenze allo stadio dei propri tifosi ha riacceso la rivalità cittadina: "Il merito è dei nostri tifosi - si legge - che nel 2025 hanno stabilito il record di presenze con l’attuale capienza e fatto registrare ben 15 dei 76 sold-out conseguiti con l’attuale Proprietà. Il Tre Fontane è stato l'impianto più frequentato dell'intera Serie A Femminile. Lo spettacolo delle migliaia di bandiere giallorosse sugli spalti il 6 marzo scorso, in occasione della gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Club, è certamente la foto di copertina di questo 2025 che si avvia alla conclusione".

roma
lazio
olimpico

Ultimi video

01:52
Pulisic, una sentenza

Milan, Pulisic ormai è una sentenza

01:32
I fenomeni turchi

I fenomeni turchi

01:34
La Roma non si ferma

La Roma non si ferma

01:35
Domenica Lazio-Napoli

Domenica Lazio-Napoli

01:33
Napoli, parla Manna

Napoli, parla Manna

01:38
Milan, inizio col botto

Milan, inizio col botto

01:44
Inter, fine anno in vetta

Inter, fine anno in vetta

01:34
Un calcio senza sosta

Un calcio senza sosta

00:36
MCH GOL DI SCHIENA DI RONALDO 30/12 MCH

Ronaldo è implacabile, segna anche... di schiena

01:13
Guerra tra Lazio e Lega

Guerra tra Lazio e Lega

01:32
Luciano a testa bassa

Luciano a testa bassa

01:13
Fuorigioco, si cambia

La proposta di Infantino: nuove regole per il fuorigioco

01:45
Una sfida da veri bomber

Una sfida da veri bomber

01:32
La svolta di Conte

La svolta di Conte

01:47
Inter compatta e lucida

Inter compatta e lucida

01:52
Pulisic, una sentenza

Milan, Pulisic ormai è una sentenza

I più visti di Roma

De Rossi e l'omaggio dell'Olimpico: "Mi porto a casa affetto ed emozione, ma anche l'amarezza della sconfitta"

Soulé apre, Koné e Ferguson affondano De Rossi al ritorno all'Olimpico, giallorossi quarti

Gasperini: "Partita giocata su buoni ritmi, non abbiamo altri come Dybala"

Gasperini: "Dovremo raschiare il barile per ottenere il massimo. Dovbyk non è pronto"

Il 2025 della Serie A si chiude con Roma-Genoa: De Rossi torna all'Olimpico

Roma, Natale in anticipo: consegnato il progetto per il nuovo stadio, avrà "la curva più grande d'Europa"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:23
Coppa d'Africa: Algeria supera Guinea 3-1, anche Burkina Faso agli ottavi
19:18
Coppa d'Africa: tifoso Congo in posa come statua per 90', è virale
18:26
Milan, Leao e Gabbia in gruppo
17:25
Napoli, Oriali: "Scudetto? Sarà lotta fino alla fine"
16:34
Real Madrid: infortunio al ginocchio, Mbappè fuori tre settimane