Roma, la frecciata di fine anno alla Lazio è virale

"L’Olimpico si conferma uno degli stadi più pieni d’Italia, chiaramente quando gioca la Roma". La frecciata di fine anno del club giallorosso alla Lazio è diventata virale sui social. Il comunicato del club giallorosso con i dati sulle presenze allo stadio dei propri tifosi ha riacceso la rivalità cittadina: "Il merito è dei nostri tifosi - si legge - che nel 2025 hanno stabilito il record di presenze con l’attuale capienza e fatto registrare ben 15 dei 76 sold-out conseguiti con l’attuale Proprietà. Il Tre Fontane è stato l'impianto più frequentato dell'intera Serie A Femminile. Lo spettacolo delle migliaia di bandiere giallorosse sugli spalti il 6 marzo scorso, in occasione della gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Club, è certamente la foto di copertina di questo 2025 che si avvia alla conclusione".