Serie A: all'Olimpico esulta solo la Roma, 3-1 all'ex De Rossi

© IPA
© IPA
Gasperini chiude i giochi già nel primo tempo, rilanciandosi nella lotta per la Champions League e lo scudetto: in gol Soulé, Koné e Ferguson
© IPA
© IPA
La 17a giornata della Serie A si chiude con un incontro dalle grandi emozioni, che però non sorride a De Rossi. Il grande ex, omaggiato dall'Olimpico con cori e striscioni, esce con le ossa rotte dall'incrocio con la sua Roma: è 3-1 per i giallorossi, che tornano a -3 dall'Inter. Le reti di Soulé (13'), Koné (20') e Ferguson (31') indirizzano il match già nel primo tempo, vano il gol di Ekhator (87') nel finale. Il Genoa resta a +2 sulla terzultima.
LA PARTITA
Serviva una vittoria, per restare in scia alla zona-scudetto e superare la Juventus, e la Roma risponde presente: è 3-1 sul Genoa nel posticipo della 17a giornata di Serie A. Striscioni a profusione e tanti applausi: Daniele De Rossi viene accolto così nel suo ritorno all'Olimpico e il Grifone cerca di dargli una gioia sportiva. I rossoblù iniziano in modo incoraggiante, con un pressing altissimo che asfissia la Roma, ma si perdono dopo pochi minuti. La gara si sblocca al 13', nella prima volta in cui la Roma supera quella pressione: il lancio per Soulé fa crollare il castello difensivo, gol dell'argentino a tu per tu con Sommariva ed è 1-0. Passano sette minuti e i giallorossi raddoppiano, col tocco di Ferguson e il 2-0 di Manu Koné (20'), dando la mazzata definitiva al Genoa. Il Grifone infatti affonda e si fa del male da solo al 31', con l'errore di Malinovskyi: Sommariva salva su Soulé, ma non può nulla sul tap-in di Ferguson. L'irlandese ritrova il gol e la Roma, prima del riposo, si vede annullare il poker: sfuma la doppietta per Manu Koné, autore di un intervento falloso sul portiere. Non viene punito invece un contatto in area tra Svilar e Østigård, facendo infuriare il Genoa e De Rossi: il rigore sembrava esserci. Nella ripresa si riparte dal 3-0 e i rossoblù cercano di giocare con più impeto, senza però rendersi davvero pericolosi. De Rossi stravolge la sua squadra con tre cambi e trova nuova linfa dai giovani Ekhator e Fini, mentre Gasperini perde Soulé per un guaio muscolare. La Roma comunque non ne risente e sfiora il poker, con Sommariva decisivo su Cristante e in un paio d'occasioni. I giallorossi si concedono un solo errore, all'87', e il Genoa punisce: Ekhator accorcia le distanze in mischia. Finisce dunque 3-1 e poi scattano le emozioni per De Rossi, che esce in lacrime dal "suo" stadio, con l'ovazione dei tifosi. Il Genoa resta quartultimo con 14 punti, +2 sul Verona terzultimo, mentre la Roma sogna: con 33 punti è quarta, scavalcando la Juve (32), e a -3 dalla capolista Inter.
LE PAGELLE
Soulé 7.5 - L'argentino si conferma il leader di questa Roma. Sblocca la gara con una grande corsa in profondità, ma non si ferma qui: ispira sia il raddoppio che la rete di Ferguson, sfiorando la doppietta. Out al 56' per un fastidio muscolare, Gasp incrocia le dita.
Ferguson 7 - Gasperini gli aveva chiesto di rispondere sul campo, mostrando la grinta e le sue qualità, ed è stato accontentato. La cattiveria con cui si è avventato sul pallone del 3-0 potrebbe rappresentare un nuovo inizio per l'ex Brighton, che serve anche un assist. È gelo, però, con Gasperini al momento del cambio.
Koné 7 - Domina a centrocampo, contro un Genoa che è davvero poca cosa nella manovra offensiva e lascia tantissimi spazi nel primo tempo. Segna un gol da rapace d'area e troverebbe anche la doppietta, ma commette fallo su Sommariva.
Ekhator 6.5 - Ekhator e Fini: sono due ragazzi dell'Under-21 a dare brio a un Genoa scarico e in grave difficoltà. L'attaccante cambia la manovra offensiva dei suoi, con tanta fame e la cattiveria giusta, e viene premiato con la rete all'87'.
Østigård 5 - Il rigore non concesso per quel contatto con Svilar, che fa infuriare De Rossi, è la sua miglior giocata. Nel primo tempo non riesce mai a leggere i movimenti degli attaccanti giallorossi: è sempre in apnea.
Malinovskyi 4.5 - La sua prestazione disastrosa è lo specchio della scarsa lucidità con cui il Genoa ha affrontato questa sfida. Sbaglia tanto, praticamente tutto, e spalanca un'autostrada a Soulé nell'azione del 3-0. Assurdo quel retropassaggio.
IL TABELLINO
ROMA (3-4-2-1) - Svilar 6; Mancini 6.5 (28' st Ghilardi 5.5), Ziolkowski 6.5, Hermoso 6.5; Celik 6.5, Cristante 6.5 (28' st Pisilli 5.5), Koné 7, Wesley 6.5 (40' st Rensch sv); Soulé 7.5 (11' st El Shaarawy 6), Dybala 7; Ferguson 7 (40' st Dovbyk sv). A disposizione: D. Vasquez, Gollini, Angeliño, Tsimikas, Romano, Mirra. All. Gasperini.
GENOA (3-5-2) - Sommariva 6; Otoa 5.5, Østigård 5 (14' st Marcandalli 6), J. Vasquez 5; Norton-Cuffy 5, Malinovskyi 4.5 (14' st Fini 6), Frendrup 5 (33' st Masini sv), Ellertsson 5.5, Aaron Martin 5.5; Vitinha 5 (28' st Ekhator 6.5), Ekuban 5.5 (14' st Colombo 5.5). A disposizione: Lysionok, Thorsby, Stanciu, Sabelli, Carboni, Hugo Cuenca, Venturino, Mihelsons. All. De Rossi.
Arbitro: Di Bello.
Marcatori: 13' Soulé (R), 20' Koné (R), 31' Ferguson (R), 42' st Ekhator (G).
Ammonito: Frendrup (G).
LE STATISTICHE OPTA
La Roma è la squadra che ha vinto più partite di Serie A nel 2025 (26); è solo la quarta volta che ottiene più di 25 successi in un anno solare nella massima serie (26 nel 2006 e nel 2016 e 28 nel 2017).
La Roma ha vinto più di 10 delle prime 17 partite di un campionato di Serie A per l’ottava volta nella sua storia (11 nel torneo in corso), e per la la prima dal 2017/18 (12).
Matías Soulé (10) è il terzo giocatore straniero a raggiungere la doppia cifra di reti con la Roma prima di compiere 23 anni in Serie A dopo Érik Lamela (19) e Cengiz Ünder (13).
La Roma ha segnato due gol nei primi 20 minuti di gioco dall’inizio di una partita di Serie A per la seconda volta in questo anno solare (due contro la Lazio a gennaio).
Matías Soulé ha segnato cinque gol in 17 presenze in questa Serie A, eguagliando quanto fatto nell’intero scorso campionato (cinque reti in 27 match).
Terzo gol per Manu Koné in Serie A, il centrocampista è tornato a segnare nella massima serie 387 giorni dopo l’ultima volta (7 dicembre 2024 vs Lecce).
Evan Ferguson ha sia segnato che fornito un assist in una singola partita per la seconda volta nei cinque maggiori campionati europei (1G+1A anche nel gennaio 2023 con il Brighton contro l’Everton).
La Roma ha segnato tre gol nel corso del primo tempo di una partita di Serie A per la prima volta dal 17 settembre 2023 (vs l'Empoli).
Il Genoa ha subito tre gol nel corso del primo tempo di una partita di Serie A per la prima volta da agosto 2023 (tre contro la Fiorentina).
Jeff Ekhator (2006) è il giocatore più giovane a contare più di una rete in questa Serie A (due), l’attaccante ha realizzato tutte in trasferta le sue tre reti nella massima serie.
Il Genoa ha perso almeno 17 partite in un singolo anno solare di Serie A (17 nel 2025) per la prima volta dal 2021 (18).
Solo Lecce e Fiorentina (18) hanno perso più partite del Genoa nel 2025 in Serie A (17, come Udinese, Hellas Verona e Cagliari).
350ª presenza per Stephan El Shaarawy nei cinque maggiori campionati europei, inoltre questa è la 150ª vittoria per Gianluca Mancini con la Roma in tutte le competizioni.