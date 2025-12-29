Serie A: all'Olimpico esulta solo la Roma, 3-1 all'ex De Rossi

LA PARTITA

Serviva una vittoria, per restare in scia alla zona-scudetto e superare la Juventus, e la Roma risponde presente: è 3-1 sul Genoa nel posticipo della 17a giornata di Serie A. Striscioni a profusione e tanti applausi: Daniele De Rossi viene accolto così nel suo ritorno all'Olimpico e il Grifone cerca di dargli una gioia sportiva. I rossoblù iniziano in modo incoraggiante, con un pressing altissimo che asfissia la Roma, ma si perdono dopo pochi minuti. La gara si sblocca al 13', nella prima volta in cui la Roma supera quella pressione: il lancio per Soulé fa crollare il castello difensivo, gol dell'argentino a tu per tu con Sommariva ed è 1-0. Passano sette minuti e i giallorossi raddoppiano, col tocco di Ferguson e il 2-0 di Manu Koné (20'), dando la mazzata definitiva al Genoa. Il Grifone infatti affonda e si fa del male da solo al 31', con l'errore di Malinovskyi: Sommariva salva su Soulé, ma non può nulla sul tap-in di Ferguson. L'irlandese ritrova il gol e la Roma, prima del riposo, si vede annullare il poker: sfuma la doppietta per Manu Koné, autore di un intervento falloso sul portiere. Non viene punito invece un contatto in area tra Svilar e Østigård, facendo infuriare il Genoa e De Rossi: il rigore sembrava esserci. Nella ripresa si riparte dal 3-0 e i rossoblù cercano di giocare con più impeto, senza però rendersi davvero pericolosi. De Rossi stravolge la sua squadra con tre cambi e trova nuova linfa dai giovani Ekhator e Fini, mentre Gasperini perde Soulé per un guaio muscolare. La Roma comunque non ne risente e sfiora il poker, con Sommariva decisivo su Cristante e in un paio d'occasioni. I giallorossi si concedono un solo errore, all'87', e il Genoa punisce: Ekhator accorcia le distanze in mischia. Finisce dunque 3-1 e poi scattano le emozioni per De Rossi, che esce in lacrime dal "suo" stadio, con l'ovazione dei tifosi. Il Genoa resta quartultimo con 14 punti, +2 sul Verona terzultimo, mentre la Roma sogna: con 33 punti è quarta, scavalcando la Juve (32), e a -3 dalla capolista Inter.



LE PAGELLE



Soulé 7.5 - L'argentino si conferma il leader di questa Roma. Sblocca la gara con una grande corsa in profondità, ma non si ferma qui: ispira sia il raddoppio che la rete di Ferguson, sfiorando la doppietta. Out al 56' per un fastidio muscolare, Gasp incrocia le dita.



Ferguson 7 - Gasperini gli aveva chiesto di rispondere sul campo, mostrando la grinta e le sue qualità, ed è stato accontentato. La cattiveria con cui si è avventato sul pallone del 3-0 potrebbe rappresentare un nuovo inizio per l'ex Brighton, che serve anche un assist. È gelo, però, con Gasperini al momento del cambio.



Koné 7 - Domina a centrocampo, contro un Genoa che è davvero poca cosa nella manovra offensiva e lascia tantissimi spazi nel primo tempo. Segna un gol da rapace d'area e troverebbe anche la doppietta, ma commette fallo su Sommariva.



Ekhator 6.5 - Ekhator e Fini: sono due ragazzi dell'Under-21 a dare brio a un Genoa scarico e in grave difficoltà. L'attaccante cambia la manovra offensiva dei suoi, con tanta fame e la cattiveria giusta, e viene premiato con la rete all'87'.



Østigård 5 - Il rigore non concesso per quel contatto con Svilar, che fa infuriare De Rossi, è la sua miglior giocata. Nel primo tempo non riesce mai a leggere i movimenti degli attaccanti giallorossi: è sempre in apnea.



Malinovskyi 4.5 - La sua prestazione disastrosa è lo specchio della scarsa lucidità con cui il Genoa ha affrontato questa sfida. Sbaglia tanto, praticamente tutto, e spalanca un'autostrada a Soulé nell'azione del 3-0. Assurdo quel retropassaggio.



IL TABELLINO



ROMA (3-4-2-1) - Svilar 6; Mancini 6.5 (28' st Ghilardi 5.5), Ziolkowski 6.5, Hermoso 6.5; Celik 6.5, Cristante 6.5 (28' st Pisilli 5.5), Koné 7, Wesley 6.5 (40' st Rensch sv); Soulé 7.5 (11' st El Shaarawy 6), Dybala 7; Ferguson 7 (40' st Dovbyk sv). A disposizione: D. Vasquez, Gollini, Angeliño, Tsimikas, Romano, Mirra. All. Gasperini.

GENOA (3-5-2) - Sommariva 6; Otoa 5.5, Østigård 5 (14' st Marcandalli 6), J. Vasquez 5; Norton-Cuffy 5, Malinovskyi 4.5 (14' st Fini 6), Frendrup 5 (33' st Masini sv), Ellertsson 5.5, Aaron Martin 5.5; Vitinha 5 (28' st Ekhator 6.5), Ekuban 5.5 (14' st Colombo 5.5). A disposizione: Lysionok, Thorsby, Stanciu, Sabelli, Carboni, Hugo Cuenca, Venturino, Mihelsons. All. De Rossi.

Arbitro: Di Bello.

Marcatori: 13' Soulé (R), 20' Koné (R), 31' Ferguson (R), 42' st Ekhator (G).

Ammonito: Frendrup (G).