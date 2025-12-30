Genoa, De Rossi: "Mi porto a casa affetto ed emozione, ma anche l'amarezza della sconfitta"

Un ritorno a casa dolce-amaro per Daniele De Rossi: il tripudio dell'Olimpico, l'omaggio dei suoi tifosi e dei suoi ex giocatori ma poi un pesante ko. Emozioni contrastanti per il tecnico del Genoa: "Stasera ho riassaporato vecchi sapori e vecchie emozioni: alla fine dovevo andare sotto quella Curva, la Curva Sud sempre piena da cento anni e che si è svuotata solo una volta, quando mi hanno mandato via. Ho visto tutti i giocatori in campo che applaudivano, sono stati fantastici. Sono legato a loro e anche loro hanno subito uno choc quando mi hanno esonerato".