Calcio
roma
IL RITORNO

Genoa, De Rossi: "Mi porto a casa affetto ed emozione, ma anche l'amarezza della sconfitta"

Il tecnico del Genoa: "Questa è la mia casa, accoglienza fantastica. Ma sul campo..."

30 Dic 2025 - 00:01

Un ritorno a casa dolce-amaro per Daniele De Rossi: il tripudio dell'Olimpico, l'omaggio dei suoi tifosi e dei suoi ex giocatori ma poi un pesante ko. Emozioni contrastanti per il tecnico del Genoa: "Stasera ho riassaporato vecchi sapori e vecchie emozioni: alla fine dovevo andare sotto quella Curva, la Curva Sud sempre piena da cento anni e che si è svuotata solo una volta, quando mi hanno mandato via. Ho visto tutti i giocatori in campo che applaudivano, sono stati fantastici. Sono legato a loro e anche loro hanno subito uno choc quando mi hanno esonerato".

"Oggi loro, i giocatori della Roma, sono stati superiori in campo. Qui ho fatto cose buone, con giocatori forti che oggi hanno un ottimo allenatore che sta facendo molto bene. Da questa notte mi porto a casa l'affetto e l'emozione ma anche l'amarezza per il risultato e la voglia di riscattarsi subito. Come allenatore del Genoa dico che dobbiamo migliorare. Altre partite abbiamo approcciato bene, oggi invece un po' troppo leggeri, poco aggressivi. La responsabilità me la prendo io". 

Roma-Genoa, l'Olimpico riabbraccia De Rossi: "Avversari sì, nemici mai"

