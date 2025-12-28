Roma, Gasperini: "Dovremo raschiare il barile per ottenere il massimo. Dovbyk non è pronto"

Il tecnico giallorosso alla vigilia della gara contro il Genoa: "Sul mercato di gennaio..."di Redazione
© Getty Images
"Dovbyk non è ancora pronto e non sarà convocato. Non è ancora in grado di calciare, speriamo sia pronto la prossima settimana. Hermoso ha questa forma di pubalgia, dobbiamo valutare se può giocare o meno". Così il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara casalinga contro il Genoa, sua ex squadra. "Il Genoa ha tanti giocatori importanti, non è solo Frendrup e anche quest'anno ci sono giovani interessanti che il club sta valorizzando seguendo la sua filosofia - ha detto in conferenza stampa - La mia esperienza al Genoa è stata molto lunga, sono stati otto anni bellissimi. Per me Genova comunque è casa, un pezzo della mia vita, siamo passati dalla C all'Europa. Si tratta di una bella piazza per fare calcio". Aspettative per il mercato di gennaio? "Non conosco le tempistiche di mercato. Pellegrini è sicuramente una perdita, ci abbiamo contato spesso, ha fatto prestazioni importanti. Ora entriamo in una fase di nove partite in un mese, tutte importanti: con due giocatori in Coppa d'Africa e gli infortuni di Dovbyk, Hermoso, Pellegrini e Bailey dobbiamo stringere molto e ottenere il massimo da tutti. Non ho mai creduto molto nel mercato di gennaio, se arriva qualcuno ci vuole tempo a inserirlo".
E ancora: "Dybala falso nove? Alcune volte era l'unica soluzione, ma lui può fare benissimo quel ruolo. Quando ha qualche difficoltà fisica giocare da trequartista è ancora peggio. Ho sempre contato e sperato su di lui, se Dybala sta bene so che il valore della squadra aumenta. Abbiamo avuto un buon periodo, poi una ricaduta, poi magari una condizione non ottimale. Se insisto su di lui è perché ha qualità che se riusciamo a portarlo in una condizione migliore può dare solo che vantaggio. Ferguson è giovanissimo, deve metterla sul piano della fame, della volontà di arrivare, di fregare il posto a Dybala con questo, non sul piano tecnico perché lì non c’è paragone".
"Sotto l’aspetto della mentalità non abbiamo niente da invidiare a nessuno, non abbiamo niente di meno, anzi forse qualcosa in più - ha detto ancora Gasp - Domani dovremo raschiare il barile e mettere in campo le risorse che abbiamo. Abbiamo necessità di vincere".