Roma, Gasperini: "Dovremo raschiare il barile per ottenere il massimo. Dovbyk non è pronto"

"Dovbyk non è ancora pronto e non sarà convocato. Non è ancora in grado di calciare, speriamo sia pronto la prossima settimana. Hermoso ha questa forma di pubalgia, dobbiamo valutare se può giocare o meno". Così il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara casalinga contro il Genoa, sua ex squadra. "Il Genoa ha tanti giocatori importanti, non è solo Frendrup e anche quest'anno ci sono giovani interessanti che il club sta valorizzando seguendo la sua filosofia - ha detto in conferenza stampa - La mia esperienza al Genoa è stata molto lunga, sono stati otto anni bellissimi. Per me Genova comunque è casa, un pezzo della mia vita, siamo passati dalla C all'Europa. Si tratta di una bella piazza per fare calcio". Aspettative per il mercato di gennaio? "Non conosco le tempistiche di mercato. Pellegrini è sicuramente una perdita, ci abbiamo contato spesso, ha fatto prestazioni importanti. Ora entriamo in una fase di nove partite in un mese, tutte importanti: con due giocatori in Coppa d'Africa e gli infortuni di Dovbyk, Hermoso, Pellegrini e Bailey dobbiamo stringere molto e ottenere il massimo da tutti. Non ho mai creduto molto nel mercato di gennaio, se arriva qualcuno ci vuole tempo a inserirlo".