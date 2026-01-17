Torino-Roma, Gasperini: "Felice per Malen, non ho mai parlato con Raspadori"

© Getty Images
Il tecnico giallorosso in conferenza: "Torna Pellegrini, potrebbe recuperare anche Ferguson"
A pochi giorni di distanza dalla sfida di Coppa Italia, Roma e Torino tornano ad affrontarsi in campionato e lo faranno domani, domenica 18 gennaio alle 18, allo Stadio Olimpico Grande Torino. L'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa, cominciando con un pensiero per Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso questa notte: "Al di là della rivalità del campo, questa è l'essenza della vita, va sopra a tutto. Avevo vissuto la tragedia di Barone poco prima di una partita contro. Dispiace vedere una società martoriata da brutte notizie. Stamattina era qui Bove, parlando di Fiorentina: ha risolto il contratto e andrà in Inghilterra. Questa è una bella notizia: tornerà a giocare a calcio".
Passando al campo, Gasperini ha fatto il punto della situazione in vista della sfida di Torino: "La situazione della squadra è in miglioramento. Ndicka è tornato dalla Coppa d'Africa, abbiamo smaltito le squalifiche. Davanti torna Pellegrini e, molto probabilmente, anche Ferguson. Ha preso una contusione ma sembra averla superata, può essere convocato. E sono arrivati due nuovi. Siamo dispiaciuti del ko in Coppa Italia, ma in campionato arriviamo da ottimi risultati". E sui nuovi arrivati, Vaz e Malen, aggiunge: "Hanno fatto due e un allenamento, sono due operazioni diverse: una è in prospettiva, cioè Vaz. Ha qualità. Malen invece è un nazionale olandese, sono molto contento del suo arrivo. È stata possibile grazie alla presenza di Ryan Friedkin, la trattativa si è chiusa velocemente. Sono convinto che Malen potrà fare molto bene". Sulla posizione in campo dell'olandese, aggiunge: "In questo momento lui è un centravanti. Ha rapidità e capacità di tiro, con entrambi i piedi e con potenza. Deve giocare vicino alla porta".
Nel corso della conferenza, Gasperini ha parlato anche del mancato arrivo di Giacomo Raspadori, passato all'Atalanta: "Con Raspadori non ho mai parlato, con Malen sì. E in tre giorni abbiamo chiuso. Su altre trattative non posso dirvi nulla, parlo per quello che so direttamente. Io non partecipo alle trattative. Credo che abbiamo preso uno forte". E sul Torino "bestia nera", aggiunge: "Il Torino è quello. Forse varierà qualche giocatore, hanno una rosa ampia. Sarei anche contento di ripetere la partita di coppa, al di là del risultato. Abbiamo avuto occasioni e rimontato due volte. Nel finale Arena poteva farne due, forse sarebbe stato troppo (ride, ndr). La prestazione mi ha soddisfatto. Siamo due squadre che si conoscono, speriamo girino un po' meglio gli episodi. Alle bestie nere ci credo poco, ogni partita è una storia diversa. Arriviamo molto motivati dalla classifica". Sulla crescita di Ghilardi e Ziolkowski, conclude: "Le pagelle le fate voi, ma sono due ragazzi che hanno voglia di migliorarsi. Rientrano nei parametri del futuro di cui parlavamo. A volte ti costano qualcosa, ma lavoriamo per cercare di avere continuità".