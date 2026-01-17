Torino-Roma, Gasperini: "Felice per Malen, non ho mai parlato con Raspadori"

Passando al campo, Gasperini ha fatto il punto della situazione in vista della sfida di Torino: "La situazione della squadra è in miglioramento. Ndicka è tornato dalla Coppa d'Africa, abbiamo smaltito le squalifiche. Davanti torna Pellegrini e, molto probabilmente, anche Ferguson. Ha preso una contusione ma sembra averla superata, può essere convocato. E sono arrivati due nuovi. Siamo dispiaciuti del ko in Coppa Italia, ma in campionato arriviamo da ottimi risultati". E sui nuovi arrivati, Vaz e Malen, aggiunge: "Hanno fatto due e un allenamento, sono due operazioni diverse: una è in prospettiva, cioè Vaz. Ha qualità. Malen invece è un nazionale olandese, sono molto contento del suo arrivo. È stata possibile grazie alla presenza di Ryan Friedkin, la trattativa si è chiusa velocemente. Sono convinto che Malen potrà fare molto bene". Sulla posizione in campo dell'olandese, aggiunge: "In questo momento lui è un centravanti. Ha rapidità e capacità di tiro, con entrambi i piedi e con potenza. Deve giocare vicino alla porta".