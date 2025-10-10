Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'INTERVISTA

Roma, senti Gasperini: "Primato casuale, non siamo da Champions. L'Italia? Con la Norvegia dovrebbe perdere a hockey"

Il tecnico giallorosso al Corriere dello Sport: "Ho scelto di venire qui per la grande passione della piazza"

10 Ott 2025 - 09:02
© Getty Images

© Getty Images

Come al solito non le manda a dire. Ogni parola pesa un quintale e non c'è traccia di sconti. Gian Piero Gasperini si confessa al Corriere dello Sport e spiega: "Non siamo da Champions. Il nostro primato è abbastanza casuale, ma ciò aumenta il merito di quanto stanno facendo i ragazzi. Ho scelto la Roma per la grande passione della piazza".

Poi una stoccata all'Italia e alla rincorsa Mondiale: "La Norvegia? Dovrebbe vincere 3-0 contro l’Italia a hockey, non a pallone…”.

E ancora: "Che cosa o chi ti ha convinto ad accettare la Roma? Il fatto che a Roma c'è una passione incredibile. Io credo che in questo momento, in Italia, Roma sia insieme a Napoli il posto più appassionato e appassionante. E forse Roma anche più di Napoli, perché Napoli ha vinto. Dove c'è più fame di calcio, più voglia di fare risultati, dove c'è un amore verso la propria squadra così profondo, viscerale, lo stimolo è elevatissimo. Inoltre è un bel momento per gli stadi italiani che si sono nuovamente riempiti".

Il percorso di crescita
"Guardando al presente. Purtroppo in questo momento non siamo nella condizione di pensare al futuro, il futuro è ancora da disegnare. E allora viviamo di presente. E il presente è quello che ci sta portando ad affrontare due partite con grande serietà, con grande voglia di giocarle. Sappiamo di avere tanta gente dietro così appassionata e questo spiega in parte l'ottimo inizio."

Quindici punti in sei partite e il c...
"Quello non fa male. È una bella dote, devo dire che ci sono state altre squadre che hanno ribaltato o vinto partite nei minuti finali. Nella sconfitta non siamo stati fortunati, in alcune vittorie, sì. Però è una cosa abbastanza comune."

Squadra da Champions
"Non lo è. Questo aumenta il merito, no? Il merito di questi ragazzi. E nel frattempo è chiaro che ci auguriamo di crescere, lo sappiamo anche noi che il nostro primato è abbastanza casuale. Le partite le abbiamo giocate però, non è che ce le ha regalate nessuno. Adesso iniziano gli scontri diretti, ci si misura con le realtà più importanti, però è vero che questa squadra può migliorare, ha dei margini notevoli."

L'Atalanta e il doping
"Chi ha soltanto pensato una cosa del genere ha offeso una società, il sottoscritto, uno staff e un gruppo di giocatori, il loro lavoro. Quando non si sanno trovare le risposte si ricorre alle maldicenze e alle peggiori fantasie. Noi siamo sempre stati puliti. Io credo nel rispetto delle regole dello sport. Il doping lo combatto da sempre... Sul campo odio le simulazioni. Detesto ogni forma di sotterfugio, il gioco sporco. Sono tutti attentati allo sport che amo più, che tutti quanti amiamo e consideriamo parte della nostra vita. Per questo mi incazzo spesso. Una cosa è l'abilità tecnica, altro la furbata, la simulazione. La ricerca del dribbling in area per andare a prendere il rigore rientra nel campo delle abilità... E poi non sopporto il Var che mi allontana dal calcio per come l'ho sempre inteso."

roma
gasperini

Ultimi video

01:26
Roma, Friedkin e Gasp

Roma, Friedkin e Gasp

03:35
MCH PARTENZA INTER 10/10 MCH

Inter in Libia per la sfida contro l'Atletico dell'ex Simeone

03:34
ULTIMO TENTATIVO MCH FUNERALI RUSSO BOCA MCH

Commozione alla Bombonera per l'addio a Russo

02:18
ULTIMO TENTATIVO DICH DUMFRIES DICH

Dumfries esclusivo: "La sostituzione, la Roma e lo scudetto: vi dico tutto"

00:32
MCH ENTUSIASMO ALGERIA CON LUCA ZIDANE 10/10 MCH

Algeria, che entusiasmo per Luca Zidane

04:46
DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

00:49
DICH TONALI NAZIONALE DICH

Tonali: "Non chiudo la porta a un possibile ritorno in Serie A"

01:03
DICH DE GIORGI FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

De Giorgi: "Bravi i ragazzi, era difficile ripetersi"

01:54
DICH CRISTANTE NAZIONALE 9/10 DICH

Cristante: "Vogliamo il Mondiale, ho trovato un Gattuso carico"

02:15
DUP SABATO SRV DS N°4 PORTO (11 OTT)

La prova della DS N°4

01:40
Lo sciagurato David

Lo sciagurato David

01:37
Iildiz, minaccia inglese

Iildiz, minaccia inglese

01:39
Rafa Leao nel mirino

Rafa Leao nel mirino

01:28
La rincorsa del Milan

La rincorsa del Milan

01:30
Napoli e infortuni

Napoli e infortuni

01:26
Roma, Friedkin e Gasp

Roma, Friedkin e Gasp

I più visti di Roma

Bailey è pronto e punta l’Inter: "Preparate i pop corn". Intanto la sua villa da sogno diventa virale FOTO

Ibra: "Potevo andare alla Roma". Alla fine in giallorosso arrivò Mido

Gualtieri annuncia: "Stadio della Roma? Siamo all'ultima tappa, sarà uno dei più belli al mondo"

Roma, senti Gasperini: "Primato casuale, non siamo da Champions. L'Italia? Con la Norvegia dovrebbe perdere a hockey"

Dovbyk torna sui rigori sbagliati: "Mi pento di non aver tirato anche il terzo"

Sabatini: "La Roma di Gasperini è solida, la piazza ha bisogno di un re"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:22
Totti: "Nico Paz mi intriga, Gattuso può portarci al Mondiale"
12:12
Bari, Rao: "Il mio modello è Rafael Leao"
11:04
La Partita del Cuore Italia-Brasile nel segno della solidarietà
10:14
La Liga2 non si ferma, il Granada rimane senza portieri
09:30
Stadio Ferraris, il progetto va avanti regolarmente