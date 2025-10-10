Roma, senti Gasperini: "Primato casuale, non siamo da Champions. L'Italia? Con la Norvegia dovrebbe perdere a hockey"

Come al solito non le manda a dire. Ogni parola pesa un quintale e non c'è traccia di sconti. Gian Piero Gasperini si confessa al Corriere dello Sport e spiega: "Non siamo da Champions. Il nostro primato è abbastanza casuale, ma ciò aumenta il merito di quanto stanno facendo i ragazzi. Ho scelto la Roma per la grande passione della piazza".



Poi una stoccata all'Italia e alla rincorsa Mondiale: "La Norvegia? Dovrebbe vincere 3-0 contro l’Italia a hockey, non a pallone…”.



E ancora: "Che cosa o chi ti ha convinto ad accettare la Roma? Il fatto che a Roma c'è una passione incredibile. Io credo che in questo momento, in Italia, Roma sia insieme a Napoli il posto più appassionato e appassionante. E forse Roma anche più di Napoli, perché Napoli ha vinto. Dove c'è più fame di calcio, più voglia di fare risultati, dove c'è un amore verso la propria squadra così profondo, viscerale, lo stimolo è elevatissimo. Inoltre è un bel momento per gli stadi italiani che si sono nuovamente riempiti".



Il percorso di crescita

"Guardando al presente. Purtroppo in questo momento non siamo nella condizione di pensare al futuro, il futuro è ancora da disegnare. E allora viviamo di presente. E il presente è quello che ci sta portando ad affrontare due partite con grande serietà, con grande voglia di giocarle. Sappiamo di avere tanta gente dietro così appassionata e questo spiega in parte l'ottimo inizio."