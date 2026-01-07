Juve-Roma, si infiamma la corsa Champions

ROMA: RIECCO GLI ATTACCANTI, MA GASPERINI NON È SODDISFATTO

Se si guardasse solamente al risultato, il 2-0 della Roma sul campo del Lecce farebbe pensare soltanto a buone notizie: i giallorossi sono tornati alla vittoria, il quarto posto è lì. Eppure, ci sono motivi per non sorridere. Ferguson e Dovbyk sono tornati al gol e questo sarebbe ottimo, ma poco dopo l'ucraino è dovuto uscire per infortunio ed è da valutare. L'irlandese è a 3 gol esattamente come l'ex Girona, eppure non riesce a fare breccia nel cuore di Gasperini che, infatti, si aspetta e probabilmente si aspettava già qualcosa dal mercato.