L'ANALISI

Juve-Roma, si infiamma la corsa Champions

Al giro di boa sono a 36 punti sia Spalletti che Gasperini, che però non è soddisfatto per il mercato

07 Gen 2026 - 08:16

A fine girone d'andata della Serie A, Juventus e Roma sono al quarto posto. Spalletti e Gasperini hanno gli stessi punti, 36, con i bianconeri che hanno a favore lo scontro diretto dell'andata (2-1) e un gol in più nella differenza reti (+11 a +10). Ma se il tecnico di Certaldo può sorridere per aver trovato (finalmente) David nel 3-0 al Sassuolo, l'ex Atalanta ha nuovamente perso Dovbyk e non ha parlato dopo il 2-0 rifilato al Lecce.

JUVENTUS, DAVID E UNA COOPERATIVA DEL GOL: SPALLETTI PUÒ SORRIDERE
Dopo i due punti persi contro il Lecce, la Juventus è ripartita al meglio e, insieme a lei, lo ha fatto pure Jonathan David. Schierato titolare dopo il rigore sbagliato, il canadese ha, in due minuti, servito l'assist a Miretti e poco dopo segnato il 3-0 al Sassuolo, abbracciato da tutta la squadra, Spalletti compreso. Per capire se si è definitivamente sbloccato servirà qualche indizio in più: le prossime sfide contro Cremonese, Cagliari e Benfica saranno fondamentali, prima dello scontro diretto dello Stadium col Napoli. Intanto, l'ex Lille ha la fiducia di tecnico e compagni e, adesso, la serata del Mapei potrebbe avergli dato l'autostima giusta per prendersi definitivamente la Juventus.

Ma oltre a David, Spalletti può godersi anche una cooperativa del gol: sono già 15 i marcatori stagionali della Vecchia Signora. Un numero fissato da un altro giocatore che attendeva da tempo una serata come quella di Reggio Emilia: Fabio Miretti che, schierato nel 3-4-2-1 come trequartista insieme a Yildiz, ha trovato l'inserimento perfetto per il 2-0. La stessa posizione che occupava nelle giovanili: un ritorno al passato che potrebbe influire in modo positivo anche sul suo futuro. E il tecnico di Certaldo, che ha comunque a disposizione tanti giocatori per quelle posizioni (Conceiçao e Zhegrova, entrato solo al 90'), riscopre un'alternativa in più.

ROMA: RIECCO GLI ATTACCANTI, MA GASPERINI NON È SODDISFATTO
Se si guardasse solamente al risultato, il 2-0 della Roma sul campo del Lecce farebbe pensare soltanto a buone notizie: i giallorossi sono tornati alla vittoria, il quarto posto è lì. Eppure, ci sono motivi per non sorridere. Ferguson e Dovbyk sono tornati al gol e questo sarebbe ottimo, ma poco dopo l'ucraino è dovuto uscire per infortunio ed è da valutare. L'irlandese è a 3 gol esattamente come l'ex Girona, eppure non riesce a fare breccia nel cuore di Gasperini che, infatti, si aspetta e probabilmente si aspettava già qualcosa dal mercato.

E questo ci porta al suo silenzio stampa post Lecce-Roma. Ufficialmente non ha parlato per "motivi personali", ma il malcontento per le mancate operazioni, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, è evidente. Massara, prima della sfida del Via del Mare, ha parlato di novità in arrivo per Raspadori, ma non si sa ancora se saranno positive o negative, mentre per Zirkzee non ci sono stati contatti. Una situazione grigia che non fa per nulla piacere a Gasperini, che incontrerà il dirigente e i Friedkin per parlare del mercato. E sarà un momento cruciale per la stagione e per gli obiettivi della Roma. Il suo, tenendo i giallorossi al quarto posto dopo metà campionato, l'ha fatto. Adesso, però, servirà un aiuto esterno.

juventus
roma
champions league

