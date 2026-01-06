Gasperini a sorpresa sceglie il silenzio nel dopo gara: c'è tensione per il mercato

La Roma vince a Lecce, ritrova la vittoria in trasferta e consolida il quarto posto ma Gian Piero Gasperini a sorpresa non si presenta ai microfoni per le solite dichiarazioni post partita. L'assenza non è legata alla perdita della voce o a un'improvvisa indisposizione. Nessuna motivazione ufficiale è arrivata dalla società giallorossa ma, secondo quanto raccolto da Sky Sport, il silenzio del tecnico sarebbe legato a una certa 'tensione' per la situazione legata al mercato e al mancato arrivo di rinforzi in rosa già a inizio gennaio. E così Gasp ha preferito evitare domande sull'argomento.