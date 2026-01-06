Bove risolve con la Roma per tornare a giocare: lo aspetta la Premier League

Potrebbe essere arrivato il momento di tornare a giocare per Edoardo Bove. Il centrocampista, vittima di un arresto cardiaco durante la partita tra Fiorentina e Inter l'1 dicembre del 2024, ha trovato l'accordo con la Roma, proprietaria del suo cartellino, per rescindere il contratto e cercare una squadra all'estero. La legge italiana, infatti, gli impedisce di scendere di nuovo in campo in Serie A avendo dovuto affidarsi a un defibrillatore sottocutaneo. Bove sta fisicamente bene ed è tornato ad allenarsi con un preparatore. Viene controllato periodicamente e le risposte agli sforzi sono incoraggianti.