Bove risolve con la Roma per tornare a giocare: lo aspetta la Premier League

Bove, visita a sorpresa al Viola Park: "Vi voglio bene"
© AC Fiorentina
© AC Fiorentina
Il centrocampsita è pronto a tornare in campo dopo l'arresto cardiaco di poco più di un anno fadi Alberto Gasparri
Potrebbe essere arrivato il momento di tornare a giocare per Edoardo Bove. Il centrocampista, vittima di un arresto cardiaco durante la partita tra Fiorentina e Inter l'1 dicembre del 2024, ha trovato l'accordo con la Roma, proprietaria del suo cartellino, per rescindere il contratto e cercare una squadra all'estero. La legge italiana, infatti, gli impedisce di scendere di nuovo in campo in Serie A avendo dovuto affidarsi a un defibrillatore sottocutaneo. Bove sta fisicamente bene ed è tornato ad allenarsi con un preparatore. Viene controllato periodicamente e le risposte agli sforzi sono incoraggianti.
Per questo ha deciso di trovare una nuova sfida per rimettersi in gioco. Lo aveva pensato fin dai primi giorni successivi al suo dramma e adesso vorrebbe realizzare quel sogno. Ora ascolterà tutte le proposte che gli arriveranno. Soprattutto dalla Premier League, dove nei mesi scorsi diverse squadre si erano fatte avanti.
© AC Fiorentina
© AC Fiorentina