Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
LA DECISIONE

Bove risolve con la Roma per tornare a giocare: lo aspetta la Premier League

Il centrocampsita è pronto a tornare in campo dopo l'arresto cardiaco di poco più di un anno fa

di Alberto Gasparri
06 Gen 2026 - 13:45

Potrebbe essere arrivato il momento di tornare a giocare per Edoardo Bove. Il centrocampista, vittima di un arresto cardiaco durante la partita tra Fiorentina e Inter l'1 dicembre del 2024, ha trovato l'accordo con la Roma, proprietaria del suo cartellino, per rescindere il contratto e cercare una squadra all'estero. La legge italiana, infatti, gli impedisce di scendere di nuovo in campo in Serie A avendo dovuto affidarsi a un defibrillatore sottocutaneo. Bove sta fisicamente bene ed è tornato ad allenarsi con un preparatore. Viene controllato periodicamente e le risposte agli sforzi sono incoraggianti.

Leggi anche

Bove si commuove presentando la legge sul primo soccorso: "Spero di tornare a giocare tra un anno"

Per questo ha deciso di trovare una nuova sfida per rimettersi in gioco. Lo aveva pensato fin dai primi giorni successivi al suo dramma e adesso vorrebbe realizzare quel sogno. Ora ascolterà tutte le proposte che gli arriveranno. Soprattutto dalla Premier League, dove nei mesi scorsi diverse squadre si erano fatte avanti.

Bove, visita a sorpresa al Viola Park: "Vi voglio bene"

1 di 12
© AC Fiorentina
© AC Fiorentina
© AC Fiorentina

© AC Fiorentina

© AC Fiorentina

bove
roma

Ultimi video

01:03
CLIP MN OK MICELI MERCATO INTER 5/1 SRV

Inter-Cancelo, c'è un ostacolo: ecco la mossa del Barcellona

01:23
Oggi Pisa-Como

Oggi Pisa-Como

01:37
Gasp, obiettivo reazione

Gasp, obiettivo reazione

02:47
Polemiche da Var

Polemiche da Var senza fine

01:34
Ultima chiamata per David

Ultima chiamata per David

01:32
Un Milan micidiale

Un Milan micidiale: quando segna subito...

01:34
Napoli oltre Neres

Napoli oltre Neres: le soluzioni di Conte

01:44
Juve, stasera il Sassuolo

Juve, stasera il Sassuolo

01:41
Domani Parma-Inter

Inter a Parma per la sesta vittoria di fila

03:07
Una poltrona per tre

Una poltrona per tre: Chivu, Allegri o Conte?

00:35
CLIP CESARI VAR MOVIOLA IN CAMPO 06/01 SRV

L'urlo di Cesari: "Il Var é la nuova moviola in campo"

02:48
SRV RULLO IL VAR DIVENTA MOVIOLA IN CAMPO? 5/1 (MUSICATO) SRV OK

Arbitri nel caos: "Il Var è diventato moviola in campo!"

03:10
SRV RULLO SCUDETTO UNA POLTRONA PER TRE 5/1 (MUSICATO)

Inter-Milan-Napoli: lo scudetto è una poltrona per 3

01:12
CLIP MN OK MICELI MERCATO ALTRE 5/1 SRV

Amorim, effetto domino: Roma e Napoli sperano per Zirkzee e Mainoo

00:58
CLIP MN OK MICELI MERCATO JUVENTUS 5/1 SRV

Juventus-Chiesa, contatto: ora decide il Liverpool

01:03
CLIP MN OK MICELI MERCATO INTER 5/1 SRV

Inter-Cancelo, c'è un ostacolo: ecco la mossa del Barcellona

I più visti di Roma

Bufera Atalanta-Roma, le moviole si dividono: l'analisi del gol di Scalvini

DICH GASPERINI PRE ATALANTA PER SITO 2/1 DICH

Gasperini e l'emozione del ritorno: "Vi racconto la mia Bergamo"

Roma, la frecciata di fine anno alla Lazio diventa virale: "L'Olimpico..."

Gasperini tra la Dea e il mercato: "Sarà bello salutarsi. Raspadori? Chiedete in Spagna"

Il sogno Cremonese continua: beffata anche la Roma, Ballardini in semifinale

Soulé apre, Koné e Ferguson affondano De Rossi al ritorno all'Olimpico, giallorossi quarti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:32
Napoli, delegazione di giocatori all'ospedale pediatrico Pausilipon
12:14
Gabigol si presenta al Santos e tifosi lo minacciano
11:07
Serie A oltre l'infrasettimanale: le partite del weekend
10:32
Juve, i convocati per il Sassuolo: confermate due assenze
23:10
Sassuolo, contro la Juventus torna Konè