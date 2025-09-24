Roma, riparte l'Europa League: con Gasp si può arrivare in fondo

I rigori di Budapest contro il Siviglia, l'errore di Karsdorp che spalancò le porte alla vittoria del Leverkusen in semifinale nel 2024 e il rosso a Hummels che costò, di fatto, l'eliminazione in casa dell'Athletic Bilbao lo scorso marzo: sfortune o disattenzioni che, negli anni, hanno impedito alla Roma di vincere l'Europa League e di regalare alla piazza un altro trofeo europeo dopo la Conference vinta nel 2022.