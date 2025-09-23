Nizza, l'allenatore Haise: "La Roma? Molte squadre vorrebbero vivere notti così, cerchiamo di godercela e dare il massimo"

La Roma inaugurerà la sua stagione di Europa League mercoledì alle ore 21 in casa del Nizza
Non c'è tempo di rilassarsi dopo la vittoria del derby per la Roma di Gasperini, che tre giorni dopo la stracittadina tornerà in campo per giocare la prima partita del girone di Europa League. Lo farà in casa del Nizza, all'Allianz Riviera, in una sfida che potrebbe nascondere molte insidie per i giallorossi.
Una partita che servirebbe alla Roma per trovare ancora più sicurezze, ma anche al Nizza per dare una scossa emotiva dopo un inizio di campionato discontinuo (6 punti in 5 partite) e l'ultima, pesante sconfitta in casa dello Stade Brestois per 4-1. In conferenza stampa ha parlato così Franck Haise, allenatore dei francesi, presentando la partita: "La Roma è una grande squadra e in Europa gioca ad alti livelli da tanti anni. Seguo Gasperini dai tempi dell'Atalanta, magari ci vorrà un po' prima che la squadra assimili tutti i suoi concetti, ma sono sicuro che nei prossimi mesi la Roma diventerà molto forte e fastidiosa."
Sul momento del Nizza
"A prescindere dai risultati, negli allenamenti quotidiani vedo tante cose buone, ora dobbiamo iniziare a portarle anche dentro la partita. Non ho dubbi sulla qualità di questo gruppo. Parliamo di una squadra che l'anno scorso sognava la qualificazione in Champions e anche se non ci siamo arrivati credo che molte squadre francesi vorrebbero essere al nostro posto, perciò ci godremo al massimo questa prima partita contro la Roma".
Sul ritorno di Dante
"A parte Mohamed e Youssouf, finalmente sono tutti a disposizione. Quello che posso dire è che parteciperà all'ultimo allenamento, poi faremo il punto dopo, ma è presente, e questa è già una buona notizia".
Su El Aynaoui, allenato da Haise in passato
Parliamo di un giocatore tecnico e di qualità, anche completo perché ha imparato a giocare in una posizione più avanzata di quella che ricopriva con me. La Roma ha fatto un ottimo acquisto perché ha preso un grande lavoratore dentro al campo, che sa adattarsi, dotato di grande umiltà".
