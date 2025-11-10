Italia U21, Baldini: "La Polonia ha qualità ma sono fiducioso"

Ritorna, inoltre, il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, che a settembre aveva lasciato il ritiro dopo neanche 24 ore per i postumi di un infortunio, ora finalmente smaltito, come ha spiegato Baldini: "Aveva avuto un problema di salute a settembre, poi non ho avuto più notizie da nessuno. In queste ultime settimane abbiamo chiarito la situazione con il club e con il ragazzo e quindi oggi è tornato con noi". In difesa mancherà invece il centrale del Napoli Luca Marianucci, in questo caso per scelta tecnica, che il tecnico dell'Under 21 ha chiarito oggi: "Come ho già detto al ragazzo, che con noi ha giocato 4 partite da titolare, con noi è partito benissimo ma poi le sue prestazioni sono calate. Nell'ultima partita, poi, ha preso un'ammonizione al 45' del primo tempo che non mi è piaciuta, come non mi è piaciuto in quel caso il suo atteggiamento (nell'intervallo gli subentrò poi Guarino ndr)". La preparazione per le gare dei prossimi giorni proseguirà a Tirrenia fino a giovedì quando, nel pomeriggio, è previsto il trasferimento a Stettino, con rientro a Pisa subito dopo la gara; lunedì, poi, si riparte per Podgorica, per far rientro a casa il giorno dopo la gara.