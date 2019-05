"Oh nooo": Lazio-Inter 2010 che fa ancora discutere

03/05/2019

Lazio-Inter 0-2 del 2 maggio 2010 fa ancora discutere, oggi a maggior ragione dopo le parole di Ranieri che ha ricordato questa partita . Una vittoria che lanciò i nerazzurri verso la conquista dello scudetto ai danni della Roma e nella mente di tutti c'è lo striscione esposto dai tifosi laziali "Oh nooo" dopo il primo gol di Samuel. La Curva Nord fece il tifo per i "rivali" e in molti pensano che la squadra di Edy Reja si scansò: di certo il clima all'OIimpico quella sera era surreale.



Era la 36.esima giornata di campionato e la Roma, con il successo di Parma nell'anticipo del primo maggio, guidava la classifica con un punto di vantaggio proprio sulla squadra di Mourinho. I nerazzurri, freschi di sorpasso nella giornata precedente e impegnati nel posticipo, quindi erano condannati a vincere per riconquistare la vetta e continuare a sognare nel triplete. E davanti c'erano i biancocelesti in una delle peggior annate che avevano comunque un margine di cinque punti sulla terzultima. Finì 0-2, gol di Samuel e Thiago Motta, con due tifoserie (gemellate) in festa. Quella nerazzurra che pregustava il trionfo, quella biancoceleste contenta di aver fatto uno sgarbo ai cugini giallorossi.



Nove anni dopo di discussioni e ora il tema è tornato più caldo che mai perché la Lazio gioca contro l'Atalanta impegnata con la Roma nella corsa Champions League e Ranieri, che nel 2010 subì quello 0-2 sempre come allenatore giallorosso, ha ricordato l'episodio.