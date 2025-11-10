Nuova Sondrio, Amelia esonerato. L'ex portiere del Milan si sfoga sui social: "Lasciato solo in mezzo ai problemi"

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Amelia ha voluto commentare l'esonero lasciando trasparire tutta la sua delusione per la decisione presa dalla Nuova Sondrio: ""Ho aspettato a parlare. Ho provato a proteggere l'ambiente col silenzio auspicando che questo portasse l'ambiente stesso a migliorarsi e a mettere in campo quei punti importanti su cui si basava la mia permanenza a Sondrio. Ho continuato a ripetere dall'anno scorso che ero solo, ma tutte le persone che si avvicinano al presidente hanno solo uno scopo perché hanno capito la sua bontà e il suo essere una persona perbene, ma io nel mentre sono rimasto da solo e nei problemi".