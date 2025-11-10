Logo SportMediaset

Real Madrid, Courtois si fa male: salta gli impegni con il Belgio

10 Nov 2025 - 21:04

Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois salterà probabilmente le prossime partite di qualificazione ai Mondiali del Belgio a causa di un infortunio muscolare. Lunedì, il Real Madrid ha annunciato che Courtois ha una lesione al muscolo adduttore lungo della gamba destra. Il club non ha specificato per quanto tempo sarà assente, affermando che il suo recupero sarà valutato. La federazione belga non ha commentato la situazione. Il Belgio è attualmente in testa al Gruppo J e sabato affronterà il Kazakistan. Courtois è tornato in nazionale a marzo dopo una lunga assenza dovuta a una lite con l'ex ct.

