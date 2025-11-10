Parma, Suzuki sarà operato giovedì. Si teme un lungo stop

Non arrivano buone notizie per il Parma. Zion Suzuki ha rimediato una frattura del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide durante la partita contro il Milan e ora rischia di restare a lungo lontano dai campi. Il portiere gialloblù verrà operato probabilmente giovedì in Giappone e sarà accompagnato dal dottor Giulio Pasta, medico ufficiale del club. Suzuki rischia di saltare diverse giornate ma i tempi di recupero saranno noti solo una volta terminato l'intervento chirurgico.