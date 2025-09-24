Logo SportMediaset
VERSO NIZZA-ROMA

Europa League: violenti scontri a Nizza, arrestati 102 tifosi della Roma

La polizia ha sequestrato oggetti contundenti come sbarre di ferro, manici di scopa, tubi di plastica, pale, coltelli e martelli

24 Set 2025 - 10:32
© Getty Images

© Getty Images

Martedì sera di grandissima tensione nel centro di Nizza, dove si sono verificati degli incidenti che hanno coinvolto i tifosi della Roma, alla vigilia della partita di Europa League tra i giallorossi e la squadra francese. Secondo quanto riferisce l'Equipe, 102 persone "in possesso di armi" sono state arrestate e poste in custodia. Il quotidiano cita fonti della polizia delle Alpi Marittime. Gli incidenti sarebbero avvenuti nella centralissima Place Masséna, nel cuore della città della Costa Azzurra. Secondo un testimone, citato anche da Nice-Matin, la rissa è iniziata dopo che diversi tifosi, seduti sulla terrazza di un ristorante, hanno iniziato a lanciare bicchieri contro la polizia, innescando un inseguimento per le strade della Vecchia Nizza. Alcuni degli individui fermati indossavano passamontagna per non essere riconosciuti. 

Oltre 200 poliziotti e gendarmi, tra cui due unità mobili di polizia, sono stati schierati nel centro città per sedare gli incidenti. Ai tifosi romanisti sono stati sequestrati oggetti contundenti e pericolosi come sbarre di ferro, manici di scopa, tubi di plastica, pale, coltelli e martelli. Gli ultras giallorossi sono stati dislocati in diverse stazioni di polizia del dipartimento e consegnati ai tribunali sotto l'autorità del procuratore di Nizza. I sequestri e la rapida risposta delle forze dell'ordine francesi hanno impedito ulteriori violenze e danni nel centro della città francese.

nizza
tifosi roma
tifosi arrestati

