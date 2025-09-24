Europa League: violenti scontri a Nizza, arrestati 102 tifosi della Roma

Oltre 200 poliziotti e gendarmi, tra cui due unità mobili di polizia, sono stati schierati nel centro città per sedare gli incidenti. Ai tifosi romanisti sono stati sequestrati oggetti contundenti e pericolosi come sbarre di ferro, manici di scopa, tubi di plastica, pale, coltelli e martelli. Gli ultras giallorossi sono stati dislocati in diverse stazioni di polizia del dipartimento e consegnati ai tribunali sotto l'autorità del procuratore di Nizza. I sequestri e la rapida risposta delle forze dell'ordine francesi hanno impedito ulteriori violenze e danni nel centro della città francese.