Roma: lesione del tendine del retto femorale sinistro per Dovbyk

Pessime notizie per la Roma e Gasperini, che in attacco deve già fare a meno di Dybala, Ferguson e Bailey. Artem Dovbyk, costretto a lasciare la sfida contro l'Udinese al 44' (e sostituito da Baldanzi), in mattinata si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del tendine del retto femorale sinistro. L’attaccante dovrà restare fuori per circa 4-6 settimane il che vuol dire che potrebbe tornare per la sfida di fine anno con il Genoa dell'ex De Rossi o addirittura rientrare nell'anno nuovo. Per quanto riguarda gli altri infortunati nel reparto avanzato, Ferguson è alle prese con un trauma distorsivo con interessamento capsulo legamentoso alla caviglia destra (e l'Irlanda lo ha convocato per i match di qualificazione al prossimo mondiale). Dybala ha una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, ma lo stop non dovrebbe essere lungo: lo staff medico della Roma valuterà se tentare il recupero già per la sfida del 23 novembre contro la Cremonese. Per Bailey lesione al bicipite femorale sinistro.