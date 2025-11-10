Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
ROMA

Roma: lesione del tendine del retto femorale sinistro per Dovbyk

L'ucraino è stato costretto a uscire sul finire del primo tempo della gara con l'Udinese

di Redazione
10 Nov 2025 - 13:08
1 di 18
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Pessime notizie per la Roma e Gasperini, che in attacco deve già fare a meno di Dybala, Ferguson e Bailey. Artem Dovbyk, costretto a lasciare la sfida contro l'Udinese al 44' (e sostituito da Baldanzi), in mattinata si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del tendine del retto femorale sinistro. L’attaccante dovrà restare fuori per circa 4-6 settimane il che vuol dire che potrebbe tornare per la sfida di fine anno con il Genoa dell'ex De Rossi o addirittura rientrare nell'anno nuovo. Per quanto riguarda gli altri infortunati nel reparto avanzato, Ferguson è alle prese con un trauma distorsivo con interessamento capsulo legamentoso alla caviglia destra (e l'Irlanda lo ha convocato per i match di qualificazione al prossimo mondiale). Dybala ha una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, ma lo stop non dovrebbe essere lungo: lo staff medico della Roma valuterà se tentare il recupero già per la sfida del 23 novembre contro la Cremonese. Per Bailey lesione al bicipite femorale sinistro. 

Leggi anche

Gasperini si gode il primato: "Molto soddisfatto, la squadra cresce e ci crede"

roma
dovbyk

Ultimi video

00:27
MCH FAMALICAO-PORTO 0-1 MCH

Un gol del 19enne danese Froholdt regala la vittoria al Porto

01:40
Messi trascina l'Inter

Messi trascina l'Inter Miami: doppietta e grande assist

01:27
Nazionale al lavoro

Nazionale al lavoro, Gattuso prepara la sfida alla Moldova

01:39
Juve, da oggi si cambia

Juve, si cambia: Spalletti vuole rimodellare la squadra

00:33
MCH DUE LIPA AL BOCA MCH

Dua Lipa con la maglia dell'Argentina in tribuna per Boca-River

01:25
MCH BOCA RIVER 2-0 MCH

Boca-River 2-0, il Superclasico è a senso unico

00:26
Sarri: "Arbitri, ora basta"

Sarri: "Arbitri, ora basta"

04:07
Inter-Lazio 2-0: gli highlights

Inter-Lazio 2-0: gli highlights

02:10
Genoa-Fiorentina 2-2: gli highlights

Genoa-Fiorentina 2-2: gli highlights

03:10
Bologna-Napoli 2-0: gli highlights

Bologna-Napoli 2-0: gli highlights

02:07
Roma-Udinese 2-0: gli highlights

Roma-Udinese 2-0: gli highlights

02:07
Atalanta-Sassuolo 0-3: gli highlights

Atalanta-Sassuolo 0-3: gli highlights

02:16
Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

03:13
Pellegrini: "L'Inter ha meritato, noi potevamo fare meglio"

Pellegrini: "L'Inter ha meritato, noi potevamo fare meglio"

01:24
MCH GAE-FEYENOORD 2-1 MCH

Go Ahead Eagles-Feyenoord 2-1

00:27
MCH FAMALICAO-PORTO 0-1 MCH

Un gol del 19enne danese Froholdt regala la vittoria al Porto

I più visti di Roma

Gasperini si gode il primato: "Molto soddisfatto, la squadra cresce e ci crede"

La Roma sa vincere anche non di corto muso: senza attaccanti, la forza di Gasp è la difesa

Soulé-Pellegrini: la Roma espugna Ibrox e Gasperini riprende la marcia europea

Rangers-Roma, le immagini del match

"Oh nooo": Lazio-Inter 2010 che fa ancora discutere

Gasperini: "Mai facile vincere in questi ambienti. Dovbyk? Sta crescendo, il gol arriverà"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:35
Voeller 'vota' Roma: "Quest'anno tutto è possibile"
13:34
Cagliari, domani ripresa allenamenti senza nazionali
12:56
Elkann: "Spalletti deve portare la Juventus a vincere"
12:32
Roma: Gasperini perde Dovbyk per 4-6 settimane
12:04
Di Vaio: "Esaltazione in città, ma Bologna non è da scudetto"