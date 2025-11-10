La Roma sa vincere anche non di corto muso: senza attaccanti, la forza di Gasp è la difesa

Senza quasi tutto l'attacco (ai forfait di Dybala, Ferguson e Bailey si è aggiunto a partita in corso quello di Bailey), la Roma ha costruito le proprie fortune sulla difesa, che ha incassato solo 5 gol in 11 giornate. Un trend cominciato sotto la gestione Ranieri e proseguito anche con Gasperini, tanto che nel 2025 i giallorossi hanno fatto 17 clean sheet e subito solo 16 gol, numeri che nessuno ha in Europa nei primi 5 campionati. Oltre a svolgere al meglio i compiti difensivi, rendendo praticamente inoffensiva l'Udinese per 70 minuti abbondanti, Mancini e compagni hanno dato il loro fondamentale contributo anche in fase offensiva. Il difensore della Nazionale, infatti, è stato protagonista nel rigore che ha sbloccato il match (il tocco di mano di Kamara è arrivato su un suo cross) e ha servito l'assist a Celik per la rete della tranquillità. Il turco, al primo gol in Serie A, si alterna nei ruoli di braccetto ed esterno sempre con ottimi risultati.