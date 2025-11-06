Europa League, Rangers-Roma 0-2: Gasperini riprende la corsa europea

A rompere il grande equilibrio dei primi minuti è Soulé, che si libera bene in area sul corner di Pellegrini, raccoglie la spizzata di Cristante e da due passi fa 0-1, mettendo a referto il suo primo gol in carriera in una competizione europea. Passano pochissimi minuti e un clamoroso pasticcio di Tsimikas, che rinvia addosso a Hermoso, spalanca a Chermiti la strada per il pareggio, ma il destro del portoghese sibila a fil di palo e la Roma si salva. La squadra di Gasperini resta comunque in controllo della manovra e viaggia spedita soprattutto sulla catena di destra, con Soulé che ci prova ancora al 21' con un sinistro dal limite, trovando questa volta la risposta attenta di Butland. I giallorossi abbassano i ritmi mettendosi a gestire il match contro un avversario dotato di buona corsa, ma scarsa inventiva e dopo averlo lavorato ai fianchi ancora un po' raddoppiano al 36': Dovbyk controlla bene in area e si libera della marcatura, appoggia a Pellegrini che col piattone destro trova l'angolino e il gol che vale lo 0-2. Al 45' Soulé ha un'ottima occasione per chiudere il match già nel primo tempo, ma il suo sinistro a giro che chiude un gran contropiede finisce a lato di poco.