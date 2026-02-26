Via libera del Campidoglio alla delibera sul nuovo stadio della Roma

26 Feb 2026 - 19:30
© Getty Images

© Getty Images

Via libera del Campidoglio alla delibera sul nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il provvedimento ha incassato l'ok della giunta e sarà ora esaminato dalle Commissioni competenti prima di essere sottoposto, nelle prossime settimane, al voto definitivo dell'Assemblea capitolina per la conferma dell'interesse pubblico del progetto. Lo stadio avrà una capienza di 60.605 posti, con una curva da 23.000 posti che sarà tra le più grandi d'Europa. Verrà realizzato anche un museo, un fan store di 1.800 metri quadrati, 30 punti vendita, un bar del parco mentre 21.000 metri quadrati saranno destinati ad hospitality e attività congressuali. L'architettura richiamerà la tradizione dell'antica Roma e integra i segni distintivi del club: la scritta "Roma 1927" sulla facciata sud e l'emblema della As Roma sulla facciata nord. Il progetto di fattibilità, consegnato a dicembre dalla società giallorossa, interessa un'area complessiva di 27 ettari. Di questi, 11,6 ettari sono destinati a verde pubblico, con la realizzazione di due parchi, e 3 e mezzo a piazze e percorsi pedonali. L'obiettivo è creare un nuovo polo urbano e un'infrastruttura "multifunzionale" che possa essere utilizzata anche al di fuori degli eventi sportivi. Sul fronte della mobilità e della sosta sono previsti oltre 91mila metri quadrati di parcheggi e la realizzazione di una pista ciclabile lungo l'asse nord-sud. L'investimento complessivo da parte della società ammonta a 1.047,79 milioni di euro.

Soddisfatto il sindaco Roberto Gualtieri: "Oggi per Roma è una giornata importante. Il nuovo stadio della As Roma non è solo un impianto sportivo: è un progetto che parla di futuro, di rigenerazione e di fiducia nella capacità della città di realizzare opere di qualità, riqualificando un intero quadrante come Pietralata - sottolinea -. Abbiamo lavorato con determinazione perché questo percorso arrivasse fin qui e continueremo a farlo con lo stesso impegno". Per l'assessore capitolino all'Urbanistica Maurizio Veloccia, "non sarà solo un impianto sportivo moderno e dedicato ai tifosi, ma un vero e proprio nuovo polo urbano che arricchirà la città e contribuirà alla riqualificazione del quadrante di Pietralata". "Anche in questo caso - afferma -Roma Capitale ha dimostrato la volontà e la capacità di lavorare per lo sviluppo e il futuro della città".

roma
gualtieri
stadio

