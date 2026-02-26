Atalanta, out De Ketelaere e Raspadori. Ederson in dubbio per il Sassuolo

26 Feb 2026 - 18:42

L'Atalanta riprende venerdì pomeriggio gli allenamenti al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia in vista della trasferta dal Sassuolo domenica 1 marzo.

Dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund, l'allenatore Raffaele Palladino ha deciso per una giornata intera di riposo. Contro i neroverdi mancheranno gli indisponibili De Ketelaere e Raspadori, destinati al rientro graduale a marzo inoltrato. Sulla trequarti Sulemana potrebbe prendere il posto di Zalewski col confermato Samardzic a destra. In difesa, davanti a Carnesecchi, Djimsiti dovrebbe tornare titolare al posto di Hien, mentre Kossounou e Ahanor contendono le altre due maglie a Scalvini e Kolasinac.

L'unica vera incognita è Ederson, in panchina per affaticamento domenica scorsa col Napoli e anche nel ritorno dei playoff mercoledì. Pasalic potrebbe essere confermato accanto a De Roon. Sulle corsie Bellanova può dare il cambio a Zappacosta con Bernasconi sempre a sinistra. Come prima punta Krstovic è leggermente favorito sull'ex di turno Scamacca: la ferita alla fronte del montenegrino per il fallo da rigore nel finale di Bensebaini, è stata suturata al pronto soccorso. (ANSA).

