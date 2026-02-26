Atalanta, out De Ketelaere e Raspadori. Ederson in dubbio per il Sassuolo

Dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund, l'allenatore Raffaele Palladino ha deciso per una giornata intera di riposo. Contro i neroverdi mancheranno gli indisponibili De Ketelaere e Raspadori, destinati al rientro graduale a marzo inoltrato. Sulla trequarti Sulemana potrebbe prendere il posto di Zalewski col confermato Samardzic a destra. In difesa, davanti a Carnesecchi, Djimsiti dovrebbe tornare titolare al posto di Hien, mentre Kossounou e Ahanor contendono le altre due maglie a Scalvini e Kolasinac.