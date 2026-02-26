Fiorentina-Jagiellonia, Vanoli punta su Piccoli: le formazioni ufficiali
Paolo Vanoli punta su Roberto Piccoli al centro dell'attacco della sua Fiorentina per il ritorno dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia. Nel 4-3-3 viola, ancora Lezzerini in porta e Dodo e Fazzini ad accompagnare l'attaccante. Alle 18.45 si riparte dal 3-0 per la Fiorentina dell'andata in Polonia, con la squadra di casa chiamata a gestire la situazione al Franchi.
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Jagiellonia:
Fiorentina (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Dodo, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli. A disposizione: De Gea, Leonardelli, Ranieri, Gudmundsson, Harrison, Solomon, Kean, Fagioli, Kouadio, Balbo, Bonanno, Parisi.
Jagiellonia (4-3-3): Abramowicz; Wojtuszek, Pelmard, Bernardo Vital, Wdowik; Pozo, Romanczuk, Mazurek; Jozwiak, Pululu, Imaz. All. Siemieniec. A disposizione: Damasiewicz, Kobayashi, Drachal, Rallis, Bazdar, Sylla, Flach, Kozlowski.