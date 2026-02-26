Cristiano Ronaldo 'entra' nell'Almeria: acquisito il 25% del club

26 Feb 2026 - 18:51
Cristiano Ronaldo diventa socio dell'UD Almería. Il club andaluso ha annunciato che il fuoriclasse portoghese ha acquisito una quota del 25% della società attraverso la sua holding CR7 Sports. L'attaccante, oggi in forza all'Al-Nassr, amplia così i propri interessi nel mondo del calcio dopo una carriera straordinaria che lo ha visto protagonista per nove stagioni nel Real Madrid, di cui è il miglior marcatore di sempre. L'Almeria, retrocessa dalla Liga al termine della stagione 2023-24 e rilevata nel 2025 dal gruppo saudita Smc Group, non ha reso noti i dettagli economici dell'operazione. In una nota ufficiale, il club ha spiegato che l'accordo rientra nel progetto di espansione internazionale promosso dal presidente Mohamed Al Kereiji attraverso la holding saudita. "L'UD Almeria è un club spagnolo con solide basi e un chiaro potenziale di crescita. Desidero lavorare con la squadra alla guida del club per supportarlo nella sua nuova fase di crescita", ha dichiarato Ronaldo. L'UD Almería, che vanta un titolo di seconda divisione nella propria storia, è attualmente terza nella classifica della Segunda División e in piena corsa per la promozione.

19:40
L'Inter sabato col Genoa, Mkhitaryan: "Delusione Bodo ma abbiamo un obiettivo: lo scudetto"
19:30
Via libera del Campidoglio alla delibera sul nuovo stadio della Roma
18:51
Cristiano Ronaldo 'entra' nell'Almeria: acquisito il 25% del club
18:42
Atalanta, out De Ketelaere e Raspadori. Ederson in dubbio per il Sassuolo
18:31
Sassuolo, tornano Matic e Muharemovic. Fuori Waluckiewicz