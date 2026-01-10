Logo SportMediaset

Calcio
roma
ROMA-SASSUOLO

Bove all'Olimpico con la fidanzata per l'ultimo saluto ai tifosi da giallorosso

10 Gen 2026 - 18:42
Ultima presenza da giocatore della Roma per Edoardo Bove. Il centrocampista era in tribuna all'Olimpico, accompagnato dalla fidanzata, per seguire la sfida con il Sassuolo. Per lui lunghi applausi dei tifosi giallorossi nel momento in cui è stato inquadrato dai maxi schermi dello stadio. Bove in questi giorni sta trattando la rescissione con la Roma, con le parti sono che vicine a trovare un accordo, prima di trasferirsi al Watford e riprendere a giocare dopo l'arresto cardiaco di fine 2024.

