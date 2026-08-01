AMICHEVOLE

Amichevoli, tonfo della Roma: il Cardiff vince 4-1

Castro a secco alla prima con Gasp: Dybala sbaglia un rigore poi segna l’unico gol giallorosso. Infortunio per Bah, che esce in barella

01 Ago 2026 - 18:27
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Dopo il 3-3 contro il Cannes arriva una sconfitta nel precampionato della Roma: il Cardiff travolge la squadra di Gasperini 4-1. Santiago Castro subito titolare, ma il primo tempo dei giallorossi è molto complesso: Ashford porta avanti i gallesi al 3’, poi al 30’ il raddoppio di Salech. Al 35’ Dybala sbaglia un rigore, prima della doppietta di Ashford al 39’. Dybala si fa perdonare al 58’, ma cinque minuti più tardi Tanner chiude la pratica.

Precampionato in salita per la Roma di Gasperini, dopo il 3-3 con il Cannes arriva una brutta sconfitta per 4-1 contro il Cardiff. Gasp si affida al nuovo acquisto Castro supportato da Soulé e Dybala, ma il primo tempo della difesa giallorossa è da mani nei capelli. Ashford stappa la partita al 3’, poi alla mezz’ora arriva anche il raddoppio gallese con Salech. La Roma ha la chance di accorciare le distanze al 35’ grazie a un calcio di rigore, ma dal dischetto Dybala viene neutralizzato da Trott. Passano altri quattro minuti e arriva addirittura il tris gallese, con un Ashford scatenato che firma la sua personale doppietta. L’intensità giallorossa sembra migliorare nella ripresa, al 58’ Soulé apparecchia per il 3-1 di Dybala, che accorcia le distanze. Rimonta Roma? Non proprio, perché cinque minuti più tardi Tanner cala il poker e chiude i conti. Nell'occasione lamentele giallorosse per un precedente fallo su Castro, con Cristante e Soulé che finiscono per litigare tra loro, poi interviene anche Dybala. Nella mezz’ora finale classico valzer di cambi, spazio tra gli altri anche a Malen e Robinio Vaz. Brutto ko in amichevole per la Roma, ancora a secco di vittorie e sconfitta 4-1 in casa del Cardiff. Brutto infortunio per il centrocampista della Roma Bah, costretto a uscire al 26' in barella e in lacrime per una distorsione al ginocchio.

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