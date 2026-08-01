Caso Fifa, la Concacaf: "C'è preoccupazione, va rivista la gestione di Infantino"

La confederazione che riunisce le federazioni calcistiche del Nord America (Concacaf) chiede in un comunicato la "revisione completa" della governance del presidente della Fifa, Gianni Infantino, dopo il ritiro del progetto di apertura agli investitori privati. "E' il sintomo di una governance che ha smesso di mettere il calcio in primo piano" e agisce "senza trasparenza e consultazione - scrive la Concacaf -. È imperativo un rinnovamento totale di questa presidenza", "preoccupazione" condivisa "da molte confederazioni e federazioni aderenti e da quanti amano questo sport". A sostegno di Infantino arriva intanto una dichiarazione del presidente della federcalcio del Qatar, Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, che esprime apprezzamento "per la sua decisione di ritirare la proposta Ffe nell'interesse della comunità calcistica mondiale". "Pur riconoscendo i meriti del progetto - prosegue la dichiarazione - apprezziamo la saggezza di dare priorità all'unità tra le federazioni associate e sostiamo in pieno gli sforzi del presidente Fifa per continuare a far crescere e rafforzare il calcio a livello globale".