Venezia sconfitto in amichevole dal St. Etienne

Il Venezia è stato sconfitto 4-3 dal Saint Etienne nel secondo dei tre test internazionali giocato a porte chiuse presso il Centro Sportivo di Divonne-les-Bains. Il match è stato aperta con un minuto di raccoglimento in ricordo della leggenda del calcio, Franco Baresi. Per il Venezia reti di Farji, Adams e Dagasso. "Oggi eravamo un po' più stanchi al di là del risultato, però comunque mettiamo benzina nelle gambe e sono comunque contento di aver potuto far giocare un po' tutti anche se abbiamo commesso qualche errore. E' stata una partita non semplice, con un po' di nervosismo e provocazioni. Da domani proseguiremo il lavoro nel miglior modo possibile fino alla partita di sabato prossimo. Nel complesso è stato un ottimo test contro una squadra che ha avuto un buon gioco e una buona intensità", ha dichiarato il tecnico Giovanni Stroppa.