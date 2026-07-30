Trigoria, sciopero dei dipendenti della Roma: "No ai licenziamenti mascherati"

I lavoratori e le organizzazioni sindacali considerano l'intera operazione una sorta di "licenziamento collettivo mascherato", ideato per spingere il personale ad andarsene mettendolo a fare un lavoro del tutto estraneo alle proprie competenze e per cui non è stato formato. Il sindacato denuncia il mancato "rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e delle norme poste a tutela del lavoro", accusando la gestione della famiglia Friedkin di voler ridurre le spese anche tramite le esternalizzazioni. La protesta odierna segue l'assemblea dei dipendenti che il 14 luglio aveva proclamato lo stato di agitazione. Fisascat Cisl e Filcams Cgil hanno contestualmente chiesto l'intervento della Regione Lazio per gestire la vertenza.