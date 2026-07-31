NAZIONALE

Spalletti: "Maldini era l'uomo giusto. Vanno bene Ranieri e Mancini? Questo non lo dico"

L'allenatore della Juventus ha espresso a chiare lettere il proprio pensiero in merito alla vicenda Italia

31 Lug 2026 - 21:51
01:07 
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Luciano Spalletti come solito non le manda a dire, e sul tema Nazionale che ha tenuto banco nelle ultime settimane ha idee chiarissime. "Maldini rappresentava il nuovo di cui c'era bisogno. Quel che è stato fatto equivale a un mancato aggiornamento, siamo rimasti con la versione vecchia del cellulare perché l'aggiornamento non è stato possibile farlo. Ranieri e Mancini sono la scelta giusta? Io questo non lo dico. Maldini sarebbe equivalso a mettere una marcia a un'auto lanciata in corsa, come mettere la quarta. E invece abbiamo messo la seconda. Per me si è sbagliato", ha detto l'ex ct azzurro, oggi allenatore della Juventus, dopo il successo sul Nizza in amichevole.

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