Anche la Concacaf perplessa sulle mosse della Fifa: "Va rivista la gestione di Infantino"

La confederazione che riunisce le federazioni calcistiche del Nord America (Concacaf) chiede in un comunicato la "revisione completa" della governance del presidente della Fifa, Gianni Infantino, dopo il ritiro del progetto di apertura agli investitori privati. "È il sintomo di una governance che ha smesso di mettere il calcio in primo piano" e agisce "senza trasparenza e consultazione - scrive la Concacaf -. È imperativo un rinnovamento totale di questa presidenza", "preoccupazione" condivisa "da molte confederazioni e federazioni aderenti e da quanti amano questo sport".