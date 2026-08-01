Roma, gli spunti dalla sconfitta contro il Cardiff: Dybala c'è, ma è allarme difesa per Gasp

Il moto d'orgoglio dei giallorossi è durato una manciata di minuti sullo 0-2. Il tempo di guadagnare un rigore con Wesley (lanciato da una verticalizzazione visionaria di Paulo Dybala), ma anche il tempo di sbagliarlo nella maniera più devastante possibile, una specie di passaggio al portiere da parte dello stesso Dybala. Uno straccio buttato lì. In quella manciata di minuti anche un diagonale di Soulè parato dal portiere gallese e un colpo di testa d Cristante (assist di Dybala), fuori di poco. Ecco, se non avesse sbagliato il rigore in quel modo così fastidioso, Dybala sarebbe l'unica vera nota totalmente lieta di un pomeriggio da incubo, perché ha dimostrato di essere in buone condizioni fisiche e anche ispirato dal punto di vista tecnico. Però un rigore non si può tirare così nemmeno in amichevole, soprattutto quando gli altri fanno sul serio e chiudono il primo tempo in vantaggio per 3-0 con un altro gol di Ashford e un'altra dormita della difesa romanista. Anche perché nel secondo tempo l'argentino ha segnato il gol del 3-1 su un assist del suo delfino Soulé. Avesse segnato dal dischetto, Dybala sarebbe stato da 7,5 mentre così si deve accontentare di un virtuale 7 in pagella. Trovare altre sufficienze è complicato, forse un 6 meno per Soulé. Nettamente insufficiente tutta la difesa (Svilar compreso), addormentata anche sul gol del 4-1 arrivato poco dopo l'ora di gioco.