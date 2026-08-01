Torino in partenza per Burnley, c'è anche Fitz-Jim

Il Torino è in partenza per l'Inghilterra, i granata voleranno a Burnley per disputare la quarta amichevole dell'estate. Alla truppa di Ignazio Abate si è aggiunto anche l'ultimo arrivato, il centrocampista Kian Fitz-Jim, nonostante le poche ore vissute a contatto con i nuovi compagni. Il tecnico potrà contare anche su Comuzzo e Comert, i due nuovi difensori prelevati dal ds Gianluca Petrachi. Abate testerà i miglioramenti della sua squadra giunta alla quarta amichevole estiva: dopo le vittorie per 13-0 contro i dilettanti del Pinzolo Valrendena e l'1-0 con gol su rigore di Kulenovic contro l'Alcione Milano, i granata sono reduci dalla sconfitta di misura subita contro il Cittadella, sfide tutte disputate durante il ritiro in montagna.