Roma, Gasperini: "Imprecisi e un po' sfortunati. Mercato? Non mi aspettavo tante difficoltà..."

Poi, infine, un passaggio sul numero di partite e la relazione con i sempre più frequenti (e gravi) infortuni: "Troppe partite? Ormai fa parte del gioco: tv e tifosi le vogliono così. L'unico aspetto negativo sono gli infortuni... accadono sempre in partita e non in allenamento. Da sempre giocando a calcio ci si fa male. Adesso sono più frequenti perché ci sono il doppio delle partite ma gli infortuni sono sempre stati quelli. Il problema sono i tempi di recupero: la tecnologia e il progresso non sono riusciti a tagliarli".