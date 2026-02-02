Cremonese

Audero dopo il petardo: "Sto bene, ma poteva andare peggio"

Tramite i canali social della Cremonese, Emil Audero ha voluto rassicurare tutti quanti in merito alle proprie condizioni di salute dopo l'episodio del petardo nella sfida con l'Inter

02 Feb 2026 - 19:14
00:55 
Tramite i canali social della Cremonese, Emil Audero ha voluto rassicurare tutti quanti in merito alle proprie condizioni di salute dopo l'episodio del petardo nella sfida con l'Inter: "Ciao a tutti, questo è un messaggio per ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto per chiedermi come stavo. Sto bene, nonostante ieri avessi un forte dolore all'orecchio e una sensazione di bruciore al ginocchio. Nonostante tutto oggi mi sono svegliato molto bene e un po' più sollevato. Ho rivisto le immagini e poteva andare peggio. Sono contento che sia andata così. Purtroppo accadono ancora questi episodi, mi auguro che in futuro diminuiscano". 

