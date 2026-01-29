Roma, Gasperini: "I playoff non sarebbero stati un problema, attraverso le partite siamo cresciuti"

"Non lo so se siamo tra le favorite o meno e se avessimo dovuto giocare il playoff non sarebbe stato un grande dispiacere. Noi attraverso le partite siamo cresciuti, siamo migliorati, abbiamo preso fiducia e anche una componente molto forte di motivazioni in tutti i giocatori. Non sarebbe stato un problema". Così il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini a Sky dopo il pareggio contro il Panathinaikos e il passaggio diretto agli ottavi di Europa League. "A volte sento cose esagerate, come se andare al playoff sarebbe stata una sconfitta. Per me giocare due partite in più non era un problema, anzi sarebbe stata l'occasione per allargare la rosa. Il problema quando giochi tante partite sono gli infortuni. Anche oggi nei primi 10 minuti ho visto una squadra tenere il campo e giocare con grande slancio. Fosse per me giocherei molto di più e mi allenerei molto meno. E anche i giocatori... Molto spesso gli allenamento sono le partite e lo dico seriamente, sono il modo migliore per crescere".