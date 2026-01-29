ROMA

Roma, Gasperini: "I playoff non sarebbero stati un problema, attraverso le partite siamo cresciuti"

Il tecnico giallorosso dopo l'1-1 con il Panathinaikos: "Fosse per me giocherei molto di più e mi allenerei molto meno"

29 Gen 2026 - 23:46
1 di 7
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"Non lo so se siamo tra le favorite o meno e se avessimo dovuto giocare il playoff non sarebbe stato un grande dispiacere. Noi attraverso le partite siamo cresciuti, siamo migliorati, abbiamo preso fiducia e anche una componente molto forte di motivazioni in tutti i giocatori. Non sarebbe stato un problema". Così il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini a Sky dopo il pareggio contro il Panathinaikos e il passaggio diretto agli ottavi di Europa League. "A volte sento cose esagerate, come se andare al playoff sarebbe stata una sconfitta. Per me giocare due partite in più non era un problema, anzi sarebbe stata l'occasione per allargare la rosa. Il problema quando giochi tante partite sono gli infortuni.  Anche oggi nei primi 10 minuti ho visto una squadra tenere il campo e giocare con grande slancio. Fosse per me giocherei molto di più e mi allenerei molto meno. E anche i giocatori... Molto spesso gli allenamento sono le partite e lo dico seriamente, sono il modo migliore per crescere".

Leggi anche

Ziolkowski riprende il Panathinaikos e regala alla Roma il pass diretto per gli ottavi

videovideo
roma
gasperini
europa league

Ultimi video

00:57
MCH AUTOGOL IMBARAZZANTE QATAR MCH

L'incredibile autogol del portiere dell'Al Shamal

01:46
Callegari: "Inter, occhio a Mourinho e…"

Callegari: "Inter, occhio a Mourinho e…"

00:52
Callegari: "Atalanta, il Dortmund ti ha già fatto male…"

Callegari: "Atalanta, il Dortmund ti ha già fatto male…"

01:52
Callegari: "Juve, Osimhen ma non solo…"

Callegari: "Juve, Osimhen ma non solo…"

01:28
Il 2026 di Pulisic

Pulisic, un 2026 ancora senza reti

01:21
Oggi Bologna-Maccabi

Oggi Bologna-Maccabi

01:35
La Roma di Gasp ad Atene

La Roma di Gasp ad Atene

00:20
Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

Inter-Torino: mercoledì 4 febbraio alle 21.00 su Italia 1

00:28
I quarti di finale di Coppa Italia

I quarti di finale di Coppa Italia

01:11
DICH MIX BREMER DA MONACO-JUVE 28/1 DICH

Juve,"Bremer: "Volevamo vincere, ma c'era molta stanchezza soprattutto mentale"

02:12
DICH SPALLETTI DA MIX 28/1 DICH

Juve, Spalletti: "Non siamo andati forte come l'occasione meritava"

00:35
DICH CHIVU DA CONFERENZA 28/1 DICH

Inter, Chivu: "Contenti di questa vittoria. Mourinho? Sto pensando a Nicola e alla Cremonese".

02:24
DICH CONTE DA CONFERENZA 28/1 DICH

Napoli, Conte: "Giochiamo sabato alle 18 vorrei sapere di chi è stata la brillante idea"

02:40
DICH JUAN JESUS GIOCATORE DA NAPOLI-CHELSEA 28/1 DICH

Napoli, Juan Jesus: "Qualificazione persa contro l'Eintracht"

00:45
DICH ITALIANO VIGILIA EUROPA LEAGUE 28/1 DICH

Italiano: "Obiettivo minimo già raggiunto, proviamo a fare qualcosa di straordinario"

00:57
MCH AUTOGOL IMBARAZZANTE QATAR MCH

L'incredibile autogol del portiere dell'Al Shamal

I più visti di Europa League

Gasperini: "Ora il campionato è prioritario, meglio evitare i playoff"

Sorteggio quarti Europa League: Juve con lo Sporting, Feyenoord per la Roma

Roma-Stoccarda, le foto del match

Da 0-2 a 2-2: papera di Skorupski poi Dallinga e Rowe firmano la rimonta del Bologna con il Celtic

Pisilli si tiene la Roma: la doppietta allo Stoccarda vale un posto nella Top 8

Siviglia-Juventus: le foto dal Sanchez Pizjuan

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:54
Bologna, Orsolini: "Avevamo assaporato gli ottavi, un po' dispiace"
23:35
Verona, Akpa Akpro recupera per il Cagliari
22:28
Il Lecce ritrova Gaspar per il Torino, ancora out Berisha
21:20
Bari, Longo: "Ci vuole la partita perfetta per far punti con il Palermo"
20:25
Mandela Keita: "A Parma sono maturato. Cuesta? Persona molto intelligente"