Europa League, Panathinaikos-Roma 1-1: i giallorossi riprendono i greci e staccano il pass per gli ottavi

La Roma stacca il pass per la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League nell’ultima giornata: pari in rimonta 1-1 in casa del Panathinaikos giocando oltre settantacinque minuti in inferiorità numerica. I giallorossi partono bene, con Lafont che deve impegnarsi su Tsimikas. Al 15’ però ecco l’episodio che cambia la partita: espulsione diretta per Mancini dopo un fallo da ultimo uomo. I greci prendono sempre più coraggio in superiorità numerica, sfiorando il vantaggio al 37’ con la traversa colpita da fuori area da Katris. Il primo tempo va in archivio senza marcature, con gli uomini di Gasperini però costretti a difendere e sacrificarsi. La formazione allenata da Benitez quasi non riesce a cambiare ritmo, ma al 58’ un errore grossolano di Ghilardi porta all’1-0 di Taborda. Gli ospiti non accusano il colpo, e con molta pazienza riescono a pareggiare i conti grazie all’incornata di Ziolkowski all’80’. I padroni di casa cercano timidamente di tornare avanti nel finale, senza però riuscirci. La Roma si qualifica agli ottavi come ottava in classifica e attende una di queste quattro squadre: Brann, Genk, Dinamo Zagabria o Bologna.