EUROPA LEAGUE

Europa League, Panathinaikos-Roma 1-1: i giallorossi riprendono i greci e staccano il pass per gli ottavi

Ospiti in dieci dal 15’ dopo l’espulsione di Mancini: Taborda porta avanti i padroni di casa, Ziolkowski all’80’ regala la qualificazione diretta a Gasperini

29 Gen 2026 - 23:22
La Roma stacca il pass per la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League nell’ultima giornata: pari in rimonta 1-1 in casa del Panathinaikos giocando oltre settantacinque minuti in inferiorità numerica. I giallorossi partono bene, con Lafont che deve impegnarsi su Tsimikas. Al 15’ però ecco l’episodio che cambia la partita: espulsione diretta per Mancini dopo un fallo da ultimo uomo. I greci prendono sempre più coraggio in superiorità numerica, sfiorando il vantaggio al 37’ con la traversa colpita da fuori area da Katris. Il primo tempo va in archivio senza marcature, con gli uomini di Gasperini però costretti a difendere e sacrificarsi. La formazione allenata da Benitez quasi non riesce a cambiare ritmo, ma al 58’ un errore grossolano di Ghilardi porta all’1-0 di Taborda. Gli ospiti non accusano il colpo, e con molta pazienza riescono a pareggiare i conti grazie all’incornata di Ziolkowski all’80’. I padroni di casa cercano timidamente di tornare avanti nel finale, senza però riuscirci. La Roma si qualifica agli ottavi come ottava in classifica e attende una di queste quattro squadre: Brann, Genk, Dinamo Zagabria o Bologna.

LE PAGELLE DELLA ROMA
Gollini 6 – Torna in campo dopo tanto tempo e non commette errori: può fare davvero poco o nulla in occasione del vantaggio greco.

Ghilardi 5.5 – Una partita di estrema attenzione e solidità, soprattutto dopo l’espulsione di Mancini. Commette un errore grossolano che ne compromette la sufficienza, ma disputa una buona prova.

Mancini 5 – Ingenuità totale da parte del difensore giallorosso che rischia di compromettere la qualificazione agli ottavi.

Ziolkowski 7 – Mancini dovrà offrire una cena al polacco: risolve partita e qualificazione con un’incornata da attaccante.

Celik 6 – Partita di sacrificio e letture piuttosto che di spinta, ma è comunque sufficiente. Rensch 6 (dal 19’ st) – Prova non troppo distante da quella del turco.

Pisilli 6.5 – Pennella il cross (poi deviato) che vale la qualificazione. Un po’ spaesato nel primo tempo, cresce nel secondo.

Cristante 6.5 – Fa l’opposto rispetto a Pisilli: grandi letture e palle recuperate nei momenti critici del primo tempo, cala nella ripresa. Wesley 6 (dal 19’ st) – Il solito brio e la solita energia appena entrato, poi deve essere più “ragioniere” del consueto.

El Aynaoui 6 – Un po’ troppo timido, la qualità non gli manca ma resta nascosto rispetto ai compagni di reparto.

Tsimikas 6 – Impegna Lafont dopo pochi secondi, poi come l’altro esterno è costretto al sacrificio e a compiti difensivi. Angelino sv (dal 43’ st).

Pellegrini 5.5 – Si divora il possibile vantaggio ancor prima dell’espulsione di Mancini, poi è poco presente. Della Rocca 6 (dal 22’ st) – Buona personalità per il giovane giallorosso.

Soulé 6 – Partita complessa per l’argentino: serve il potenziale assist a Pellegrini, poi è costretto al lavoro di pressing ragionato per contenere l’avversario in superiorità numerica fino al cambio. Ndicka 6 (dal 1’ st) – Dà una mano dietro a Ghilardi e Ziolkowski.

IL TABELLINO
Panathinaikos-Roma 1-1
Panathinaikos (3-4-2-1): Lafont 6; Ingason 5.5, Palmer-Brown 6, Touba 6 (dal 28’ st Skarlatidis 6); Katris 5.5, Siopis 6 (dal 14’ st Renato Sanches 6), Bakasetas 6.5, Kyriakopoulos 6; Taborda 7 (dal 48’ st Terzis sv), Zaroury 6; Pantovic 5.5. All. Benitez. A disp. Kotsaris, Gitonas, Vyntra, Kaloskamis.
Roma (3-5-1-1): Gollini 6; Ghilardi 5.5, Mancini 5, Ziolkowski 7; Celik 6 (dal 19’ st Rensch 6), Pisilli 6.5, Cristante 6.5 (dal 19’ st Wesley 6), El Aynaoui 6, Tsimikas 6 (dal 43’ st Angelino sv); Pellegrini 5.5 (dal 22’ st Della Rocca 6); Soulé 6 (dal 1’ st Ndicka 6). All. Gasperini. Svilar, De Marzi, Dybala.
Arbitro: Munuera (Spagna).
Marcatori: 58’ Taborda (P), 80’ Ziolkowski (R).

Ammoniti: Siopis (P); Ghilardi (R), Pisilli (R).

Espulsi: 15’ Mancini (R).

europa league
roma

