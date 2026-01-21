Nuovo stadio Roma: un colosso da 1,4 miliardi. La Curva Sud sarà un "muro" da 23mila posti

Non è soltanto uno stadio, ma una vera e propria città nella città. I numeri del progetto definitivo del nuovo impianto giallorosso a Pietralata depositato dalla Roma in Campidoglio delineano un’opera destinata a rivoluzionare la storia del club e l'urbanistica della Capitale, con un investimento complessivo che tocca la cifra monstre di 1 miliardo e 377 milioni di euro. L'obiettivo è chiaro: regalare ai tifosi una nuova casa entro il 2031. Tutti i dettagli sono stati svelati dal Messaggero.